BlackBerry et Microsoft ont signé un accord de partenariat stratégique associant l’expertise en mobilité et sécurité du Canadien avec les produits cloud et de productivité de l’éditeur de Redmond.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises ont développé conjointement une solution baptisée BlackBerry Enterprise Bridge destinée à leurs clients communs opérant dans des secteurs sensibles tels que la banque, la santé, les cabinets juridiques et les instances gouvernementales afin d’utiliser en toute sécurité des applications Office (Excel, PowerPoint et Word) depuis la plateforme BlackBerry Dynamics. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience fluide et homogène depuis un appareil iOS ou Android.

« Nous savions que nos clients communs avaient besoin d’une solution hypersécurisée pour utiliser les applications Office 365. BlackBerry Enterprise Bridge répond à ce besoin », explique dans un communiqué Carl Wiese, président Global Sales chez BlackBerry.

« Nos clients choisissent Microsoft 365 pour la productivité et des outils de collaboration permettant d’innover en permanence et en toute sécurité. Avec BlackBerry, nous passerons au cran supérieur et offrirons aux entreprises une nouvelle référence en matière de productivité sécurisée », commente dans le document Judson Althoff, vice-président exécutif Worldwide Commercial Business chez Microsoft.

Par ailleurs, les deux entreprises ont annoncé dernièrement que la plateforme BlackBerry Secure, rassemblant des logiciels de collaboration et de communication d’entreprise et des solutions de sécurité certifiées, était intégrée avec Microsoft Azure. BlackBerry UEM Cloud, BlackBerry Workspaces, BlackBerry Dynamics et BlackBerry AtHoc, en particulier, sont maintenant disponibles depuis la plateforme cloud de l’éditeur.