Microsoft va investir 500 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans le cadre d’un programme Microsoft for Startups qui permettra aux jeunes pousses, notamment aux ISVs, d’accéder aux ressources technologiques de l’éditeur, à son écosystème et au marché.

Les startups qualifiées auront accès aux nouveaux clients au travers des 40.000 commerciaux et des partenaires dont la mission consiste à promouvoir les solutions cloud de Microsoft auprès des entreprises de toutes tailles, dans le monde entier, explique la firme de Redmond sur son blog.

Ces startups pourront par ailleurs accéder à Azure, à du support technique entreprise, à des outils de développement (Node.s, Java et .Net), ainsi qu’à des applications professionnelles, y compris Office 365 et Dynamics 365 ; le tout dans la limite d’une enveloppe de 120.000 dollars par entreprise.

Trois autres ressources actuelles seront intégrées au programme: Microsoft Reactors, Microsoft ScaleUp, et Microsoft Ventures. Les Microsoft Reactors sont des espaces physiques permettant aux entrepreneurs, développeurs, investisseurs ainsi qu’à l’ensemble de la communauté d’affaires de se rencontrer et partager leurs connaissances. Déjà actif à Redmond, Seattle, San Francisco et New York, le réseau des Microsoft Reactors implantera le mois prochain de nouvelles antennes à Londres, Sydney, Tel Aviv, Berlin, Shangaï et Pékin. Microsoft ScaleUp (anciennement Microsoft Accelerators) est un programme mondial d’accompagnement aux startups déjà bien établies permettant notamment à ces dernières de bénéficier d’opérations de co-marketing et de vente conjointe. Enfin, comme son nom le laisse entendre, Microsoft Ventures est le véhicule d’investissement de l’éditeur dont la mission consiste à accompagner la startup au cours de sa croissance.