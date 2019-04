Discrètement, Microsoft remet à niveau ses places de marchés de logiciels cloud. Des changements qui devraient considérablement modifier la manière dont les partenaires du channel et les partenaires technologiques s’engagent mutuellement et vendent des solutions à des clients communs rapporte CRN.

La firme de Redmond vient ainsi d’introduire pour les partenaires fournisseurs de solutions Cloud la possibilité d’assembler, de vendre et de facturer des logiciels d’infrastructure tiers directement via Azure Marketplace.

Dans les prochains mois, cette approche devrait être étendue aux applications basées sur le nombre d’utilisateurs vendues via Azure Marketplace et AppSource, un magasin en ligne de solutions professionnelles, favorisant ainsi une relation plus directe entre revendeurs et fournisseurs SaaS. « Le message que nous transmettons aux partenaires traditionnels depuis de nombreuses années est que cette année, ils auront plus de détails sur la manière de passer de la revente pure à la fourniture de services et de solutions gérés », a affirmé à nos confrères Toby Richards, responsable de la commercialisation du programme One Commercial Partner de Microsoft.

Selon lui, cette initiative connue sous le nom de P2P, est considérée par Microsoft comme essentielle au soutien de la rentabilité et de la santé des fournisseurs de solutions axées sur le cloud. « L’objectif est que nos partenaires revendeurs commencent à ajouter davantage de valeur aux environnements clients, au-delà de la simple vente d’Office ou d’autres solutions de ce type », a-t-il ajouté.

Toby Richards a cité l’exemple de Nimble CRM, un éditeur dont la solution CRM rencontre un certain succès auprès des petites entreprises, qui joue un rôle clé dans le programme pilote. En activant l’API permettant aux CSP de vendre directement Nimble et d’autres applications sur Azure Marketplace, Microsoft a facilité la tâche pour les partenaires désirant réaliser des marges sur les ventes de logiciels groupés, a expliqué à nos confrères Jon Ferrara, fondateur et CEO de Nimble CRM. « C’est bon pour les partenaires, mais également pour Microsoft. » Il estime que Microsoft a besoin de partenaires vendant des solutions tierces afin de booster ses produits propriétaires.

Selon Jon Ferrara, les changements apportés aux marchés constituent la première étape pour fournir une plate-forme permettant les mouvements de « partenaire à partenaire ». Pour atteindre cet objectif, toutefois, les fournisseurs de services cloud doivent changer leur manière de vendre Office 365, Power BI, PowerApps, Azure ou Dynamics. Le patron de Nimble CRM estime que les revendeurs doivent proposer d’autres solutions en plus d’Office, mais beaucoup ne le peuvent pas car ils n’ont pas encore réalisé leur transformation numérique. Pour cette raison, Nimble CRM considère les partenaires non seulement comme un canal de distribution, mais également comme des clients qu’ils peuvent aider tout au long du processus de transformation.