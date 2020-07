Un peu plus d’un milliard de dollars : la perte du premier semestre (clos le 30 avril) est sévère pour Micro Focus. Elle est due essentiellement à l’accumulation d’éléments exceptionnels, notamment à des dépréciation d’actifs de 922,2 millions de dollars dues selon la société à l’incertitude économique résultant du Covid-19, ainsi qu’à des indemnités de licenciement. Ce -1,03 milliard de dollars représente une chute de 174% comparé au bénéfice de 1,40 milliard de dollars engrangé un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a reculé de 12,2% comparé à l’exercice précédent pour s’établir à 1,45 milliard de dollars. L’éditeur au portefeuille très « vintage » a vu les revenus de ses licences chuter de 21,3% à 268 millions de dollars. L’activité maintenance a reculé de 7,4% à 966 millions de dollars (principalement en raison des Business Unit ITOM et ADM), le SaaS a diminué de 12,4% à 125 millions de dollars et le conseil a baissé de 14,8% à 96,1 millions de dollars.

Dans le détail, la Business Unit Application Modernisation & Connectivity est en baisse de 5,3% à 226,1 millions de dollars, la BU Application Delivery Management (ADM) chute de 12,3% à 315,0 millions de dollars, la BU IT Operations Management (ITOM) s’effondre de 20,5% à 411,8 millions de dollars, la BU Sécurité affiche une baisse de 3,9% à 306,2 millions de dollars et la BU Information Management & Governance recule de 6,3% à 194,5 millions de dollars.

« Le groupe a identifié un ralentissement du comportement d’achat des clients en avril 2020, entraînant un report des projets impliquant de nouvelles recettes de licence et de service ainsi que des retards dans certains renouvellements de maintenance. L’impact de tout cela est estimé à 2% sur la période », a déclaré le CEO, Stephen Murdoch, lors de la présentation des résultats aux analystes, rapporte The Register. Il a encore expliqué que les prochains mois seront axés sur la simplification et le renforcement des opérations commerciales, l’amélioration des méthodes de vente aux clients et sur la garantie que le développement des produits est aussi pertinent et efficace que possible.

L’objectif est de stabiliser les revenus d’ici 2023, ce qui pourrait être remis en cause par la crise actuelle. L’éditeur britannique prévoit de sortir de l’exercice 2020 avec des revenus de 6 à 8 pour cent inférieurs aux 3,35 milliards de dollars engrangés au cours de l’exercice précédent, ce qui paraît également aléatoire.

Plus de 90% des 12.000 salariés de Micro Focus pratiquent le télétravail a révélé la société, et à peine 10 de ses 101 bureaux dans le monde restent ouverts, principalement en Asie.