Westcon-Comstor a un nouveau directeur général pour la France et le Maghreb. Il s’agit de Michel Cohen qui succède ainsi à Dominique Meurisse.

Avant de rejoindre le VAD, celui qui fut notamment directeur du département solutions graphiques chez Metrologie, directeur Europe du Sud chez Azlan, directeur de la division Valeur d’Ingram Micro et directeur général France et Afrique d’Exclusive Networks, présidait depuis octobre 2017 la société de conseil Micco Consulting qu’il avait créée. Michel Cohen avait débuté sa carrière en 1984 chez Metrologie comme directeur du département Graphique. C’est donc un parfait connaisseur de la distribution IT à valeur ajoutée dans l’Hexagone.