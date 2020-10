La société de services d’infrastructures francilienne entame son déploiement en région avec le rachat de l’entreprise de services numériques lyonnaise Qualis Consulting. Experte en Infrastructure système, direction de projets, stockage, Sauvegarde, bases de données, Qualis Consulting emploie une soixantaine de collaborateurs et réalise 6 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, ce qui porte l’effectif du nouvel ensemble à 200 collaborateurs et son chiffre d’affaires à environ 20 millions d’euros en 2020.

De son côté, Metanext se présente comme un expert en Cloud Computing, capable d’intervenir en conseil, conception et mise en œuvre de solutions de cloud privé ou public. La société est partenaire de VMware, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Public, Red Hat, Rancher… et revendique de fortes compétences Kubernetes.

Au-delà des bénéfices directs que cette opération lui apporte en termes d’activité et de base clients, la prise de contrôle de Qualis est l’opportunité pour Metanext d’offrir à ses collaborateurs des possibilités de mobilité. Metanext renforce aussi son expertise en transformation et en automatisation des infrastructures réseaux et sécurité.

Metanext précise que le fondateur de Qualis Consulting accompagnera cette opération en 2021 et que la dénomination Qualis Consulting, devrait perdurer dans un premier temps.

Metanext, envisage de nouvelles acquisitions en région afin d’étendre sa présence géographique sur tout le territoire français.