Metanext effectue une opération de croissance externe auprès de l’ESN Lyonnaise Qualis Consulting. Metanext franchit ainsi un nouveau cap et renforce son développement à l’échelle nationale. Le groupe peut désormais s’appuyer sur une équipe étendue, des expertises reconnues sur le marché du Cloud et de l’infrastructure, et de nouveaux référencements pour poursuivre sa croissance en région Auvergne Rhône-Alpes. Fort de ce rapprochement, le nouvel ensemble réunit désormais 200 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2020.

Tristan MONROE, Président de Metanext « Nous sommes fiers d’accueillir dans notre équipe les 60 collaborateurs de Qualis Consulting avec qui nous partageons des valeurs communes d’engagement, de passion et d’excellence. À travers ce rapprochement stratégique, nous allons renforcer notre avantage concurrentiel, accroitre notre attractivité, intégrer de nouveaux experts et accélérer notre déploiement en région. En ce sens, la forte légitimité de Qualis Consulting sur la région AURA est un élément déterminant qui nous permettra de gagner du temps et de nous appuyer sur un parc client référent. » Pour garantir le succès de ce rapprochement, le fondateur de Qualis Consulting accompagnera cette opération en 2021.