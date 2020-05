L’été dernier, IBM enterrait Netezza, laissant pas mal de clients orphelins. « Ces appliances vous ont bien servi, mais avec les progrès technologiques, c’est le moment idéal pour vous mettre à niveau », indiquait alors sobrement et en guise de faire-part Big Blue sur son site. Etonnant de la part d’une société qui avait acquis le spécialiste de l’entreposage et l’analyse de données pour 1,7 milliard de dollars en 2010. Il est vrai qu’entretemps, le cloud était passé par là.

IBM proposait à la place la migration des anciennes charges de travail Netezza vers IBM Integrated Analytics System (ISA) « une solution dont la compatibilité peut atteindre 90% à 95% » ou l’alternative SaaS IBM Db2 Warehouse on Cloud. Des solutions plutôt lourdes à mettre en œuvre et qui ont sans doute poussé quelques clients vers la concurrence.

Aujourd’hui – mais n’est-ce pas un peu tard ? – la firme d’Armonk fait son mea culpa et ressuscite Netezza nous apprend The Register. « Le dernier-né Netezza : un modèle de simplicité » précise IBM sur son site, ajoutant qu’il s’agit d’une simple migration destinée aux entreprises qui utilisent toujours du matériel Netezza vers un serveur Netezza Performance basé sur IBM Cloud Pak for Data, disponible sur IBM Cloud ou Amazon Web Services. « Le Netezza que vous connaissez et aimez est de retour avec la simplicité et la facilité de développement et de déploiement qui le distinguent vraiment », affirme de son côté Hemant Suri, directeur de programme pour IBM Data & AI, dans un article de blog. « Nous avons fait de Netezza on the Cloud une mise à niveau totalement transparente pour les déploiements Netezza existants. C’est un simple portage et déplacement vers le cloud. Nous utilisons des blocs de construction natifs du cloud pour construire un entrepôt de données cloud évolutif, élastique et hautement performant. » Voilà qui devrait réjouir les fanatiques du FPGA.

Pas tous, estime Philip Howard, directeur de recherche chez Bloor Research.« Certains d’entre eux seront contrariés s’ils ont déjà fait un long bout de chemin dans leur migration. Mais cela dit, ceux qui ne sont pas aussi loin seront assez satisfaits, car cela leur offre une option facile », a expliqué l’analyste à nos confrères.