Alan LACAN rejoint Limonetik, la Fintech spécialisée dans les paiements internationaux et les solutions pour marketplaces.

Au poste de Responsable Financier, Alan a pour mission de mettre en place, en collaboration avec la direction générale, une politique financière à l’appui d’objectifs et d’outils de mesure. A ce titre il planifie, gère et coordonne les activités administratives, financières et comptables de l’entreprise. Membre du comité de direction, il est le garant de la bonne gestion de l’entreprise, il contrôle l’exécution de la stratégie et des procédures définies.

Diplômé d’un DUT Génie Civil puis d’un Master spécialité Finance de SKEMA Business School en 2015, Alan se lance très vite dans la vie professionnelle en devenant Sales Manager de la Junior Entreprise Skema Conseil.

En 2013, Alan devient Quality Transport Analyst chez Cargill puis rejoint GSK l’année suivante en tant qu’auditeur interne puis contrôleur de gestion. Curieux de découvrir le monde et d’élargir son champ de compétences, il choisit en 2016 de s’envoler pour le Nigéria où il devient Financial Controller au sein du groupe CMA-CGM. Après deux années et fort de son expérience réussie d’expatriation, Alan poursuit son expérience chez le géant du transport maritime et rejoint sa filiale logistique au Canada en tant Regional Financial Controller où il est en charge du développement du département Financier.

Homme de terrain et d’action, aimant le dépassement de soi, Alan est un sportif avéré. Ancien kayakiste de haut niveau, c’est aujourd’hui dans le triathlon qu’il s’exerce quotidiennement.

« Le leadership et l’esprit d’analyse d’Alan sont des atouts pour Limonetik, comme son expérience à l’international et sa connaissance des besoins de grands comptes » indique Christophe Bourbier, PDG Co-fondateur de Limonetik. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un collaborateur aux qualités personnelles et professionnelles fortes pour ce rôle fondamental transverse