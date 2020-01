McAfee s’intéresse de plus en plus aux fournisseurs de services managés rapporte CRN. Le patron du channel canadien de l’éditeur, Ned D’Antonio, a mis en place des programmes, des processus et des modèles financiers spécifiques aux MSP. Trois ans après, ces derniers représentent plus de 10% du chiffre d’affaire canadien de McAfee et plus de 20% de toutes les nouvelles affaires remportées dans la région, a déclaré Ken McCray, le patron du channel pour les Amériques.

Ce succès a poussé le spécialiste de la sécurité à charger Ned D’Antonio de lui fournir un plan permettant d’étendre cette stratégie à l’ensemble du continent américain. Avant de l’étendre au reste du monde ?

McAfee s’engage à fournir aux MSP un modèle à support intensif, en travaillant avec eux pour intégrer sa technologie dans leur SOC (Security Operations Center) et en mettant à leur disposition du personnel de support pour les aider dans toutes les étapes du processus de gestion des ventes et des comptes, depuis les relations avec leurs clients et la tarification jusqu’à la programmation et l’assistance.

Les MSP qui adoptent McAfee peuvent bénéficier de marges comprises entre 25% et 30% tout en développant des services complémentaires tels que l’architecture et les évaluations front-end, l’aide au déploiement et le support continu. Alors que les ventes de produits connaissent une baisse à deux chiffres des marges, Ned D’Antonio a déclaré que les partenaires devaient développer des services auxiliaires pour ne pas sombrer dans le rouge.

Les MSP ont la possibilité de travailler avec McAfee sur une base de paiement au fur et à mesure ou sur la valeur totale du contrat, et ne sont pas tenus de s’engager à long terme envers McAfee, a expliqué Ned D’Antonio. En revanche, les fournisseurs de services managés qui sont prêts à s’engager avec l’éditeur pour au moins trois ans bénéficient d’avantages supplémentaires et sont payés en fonction de la valeur totale du contrat divisée par la durée de l’accord .