Mark Zuckerberg trouve les coûts d’AWS trop élevés sans le domaine médical rapporte The Channelweb. Cofondateur avec son épouse du Biohub Chan Zuckerberg, destiné à faire progresser la recherche sur les questions sanitaires, sociales et scientifiques grâce à la technologie, le patron de Facebook a expliqué que le coût élevé du cloud était un thème récurrent des réunions de conseil d’administration de la fondation philanthropique. « C’est le goulet d’étranglement qui fait actuellement obstacle au progrès dans le domaine de la recherche médicale. Une grande partie des coûts va au calcul et aux données et non aux laboratoires et à tout ce qui tourne autour des expérimentations », a-t-il déclaré au cours d’une conférence en ligne.

Financé par des dons, le Biohub Chan Zuckerberg, compte le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, parmi ses donateurs. Il a actuellement plusieurs projets en cours, notamment des recherches sur la biologie cellulaire, les implants cérébraux et la détection précoce du cancer.

Co-président du Biohub, le docteur Stephen Quake a expliqué au cours de la même conférence que ce problème se posait également à d’autres laboratoires de recherche, notamment dans des pays en voie de développement, qui ne disposaient pas de ressources financières conséquentes. Dans ce cas, les coûts associés au cloud computing pouvaient devenir un véritable obstacle. « Le coût du séquençage et du travail en laboratoire est tel que vous pouvez le faire presque n’importe où dans le monde. C’est devenu très bon marché. Le calcul permettant d’analyser les données n’est malheureusement pas disponible pour la grande majorité de ceux qui font ces recherches », a-t-il expliqué.