Voilà un événement qui devrait attirer les foules. Mark Zuckerberg interviendra sur scène à Viva Technology le jeudi 24 mai, accompagné de Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Groupe et co-fondateur avec le groupe Les Echos de la manifestation.

Le fondateur de Facebook, qui participera la veille au Sommet Tech For Good organisé par Emmanuel Macron au Palais de l’Elysée, échangera avec Maurice Lévy sur plusieurs sujets dont la technologie mise au service du bien commun au niveau mondial, ses enjeux mais aussi les challenges que cela implique. Mark Zuckerberg parlera aussi des dernières innovations chez Facebook et de sa contribution active à l’écosystème Tech français, avec Facebook Artificial Intelligence Paris (FAIR) dont il célébrera la veille les 3 ans. Bien entendu, la position de Facebook en matière de protection des données et de l’implémentation de la RGPD fera aussi partie des discussions. Un sujet d’actualité après le récent scandale concernant la collecte de données du réseau social par la firme britannique Cambridge Analytica (qui vient de se déclarer en faillite aux USA).

VivaTech est un évènement international dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation. Réunissant jeunes pousses, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus du monde entier, il se tiendra du 24 au 26 mai à la Porte de Versailles à Paris. Près de 68 000 visiteurs ont assisté à la dernière édition.