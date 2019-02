Kaspesky a enregistré une chute de son chiffre d’affaires de 25% en Amérique du Nord à la suite de la décision du gouvernement américain de supprimer le logiciel antivirus des systèmes fédéraux, ce dernier estimant l’éditeur d’antivirus trop proche du Kremlin.

Pour contrer les accusations des autorités américaines, mais aussi de plusieurs administrations de pays européens de travailler pour le compte du FSB, le successeur du KGB, l’éditeur russe d’antivirus a commencé à délocaliser son infrastructure informatique en Suisse et a ouvert un « centre de transparence » à Zurich où sont stockées les données critiques d’un certain nombre de pays et développée une partie des logiciels.

La chute des ventes outre-Atlantique et dans une partie de l’Europe n’a pas empêché Kaspersky d’enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires de 4%, ce qui représente des revenus IFRS non audités de 725,6 millions de dollars. Le numérique (+4%) et l’entreprise (+16%) ont été parmi les secteurs d’activité ayant contribué à la croissance de la société.

Sur un plan régional, Kaspersky enregistre de la croissance dans la région META (Moyen-Orient, Turquie, Afrique), où les ventes ont bondi de 27% , ainsi qu’en Europe de l’Ouest, en Asie Centrale/CEI et dans la région APAC (Asie, Pacifique, Japon), toutes ces régions affichant une croissance de 6%. En revanche, les ventes ont baissé de 11% en Amérique Latine, un recul que l’éditeur russe attribue à la dévaluation de la monnaie dans la région. On notera que malgré les difficultés rencontrées en Amérique du Nord, Kaspersky a enregistré une augmentation de 8% des ventes de nouvelles licences en mode SaaS sur ce marché.

« 2018 a été une année cruciale pour nous. Après tous les défis et les allégations non fondées auxquels nous avons été confrontés en 2017, il nous incombait de démontrer que la société et notre personnel méritaient la confiance de nos partenaires et de nos clients, tout en continuant à démontrer et à prouver notre leadership. Nos résultats financiers toujours positifs en sont la preuve, car ils démontrent que les utilisateurs préfèrent les meilleurs produits et services du marché et soutiennent notre principe de protection contre toutes les cybermenaces, quelle que soit l’origine des clients », commente dans un communiqué le fondateur et CEO de Kaspersky Labs, Eugène Kaspersky.