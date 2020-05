Fortinet affiche une bonne santé et ne semble pas trop se préoccuper d’un éventuel impact du Covid-19. La pandémie n’a apparemment pas affecté les résultats du premier trimestre puisque le spécialiste de la cybersécurité a enregistré un chiffre d’affaires de 576,9 millions d’euros, en croissance de 22,1% en année glissante, dépassant ainsi les prévisions. Les revenus des produits ont atteint 192,3 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020, soit une augmentation de 18,2%. Les services ont enregistré quant à eux une hausse de 24,1% à 309,9 millions de dollars.

En progression de 21,1%, le chiffre d’affaires des facturations a atteint 667,8 millions de dollars. Le total des revenus reportés était de 2,23 milliards de dollars au 31 mars 2020, soit une hausse de 26,1%.

La marge d’exploitation GAAP a quasiment doublé en un an, passant de 10,7% à 20,1% pour atteindre sur le trimestre 115,9 millions d’euros grâce à « un gain en matière de propriété intellectuelle », précise la firme de Sunnyvale. Le résultat opérationnel non-GAAP a atteint 128,4 millions de dollars, soit une marge opérationnelle de 22,3%.

Pour le deuxième trimestre 2020, Fortinet prévoit « actuellement » des revenus de l’ordre de 590 millions de dollars à 605 millions de dollars, soit un taux de progression moyen d’environ 26%. Les facturation devraient générer entre 700 millions de dollars et 725 millions de dollars.

La marge opérationnelle non-GAAP est attendue entre 23% et 24%. Le bénéfice net dilué par action non-GAAP devrait quant à lui se situer entre 0,64 dollar et 0,66 dollar, en supposant un taux d’imposition de 22%.

« Notre solide performance du premier trimestre est le résultat d’investissements internes stratégiques que nous avons réalisés pour fournir des produits et des services de pointe, nous étendre sur des marchés adjacents, développer notre force de vente mondiale et investir dans le channel », explique dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président et directeur général. « Fortinet est un partenaire stratégique important pour nos clients. Notre unité exclusive de traitement de sécurité FortiASIC (SPU) peut fournir une capacité de débit VPN 10 fois supérieure à celle des solutions concurrentes comparables pour soutenir les télétravailleurs. Cet avantage concurrentiel important est l’une des raisons pour lesquelles nous pensons que nous continuerons à gagner des parts de marché en cette période où les conditions économiques sont plus difficiles. Nous pensons que nos offres de télétravail reconnues par l’industrie, et celle de SD-Wan sécurisé, ainsi que nos FortiGates, notre plate-forme Security Fabric et nos offres hybrides et multi-clouds pilotées par le SPU, offrent aux entreprises des solutions plus rentables sur l’ensemble de leur infrastructure numérique. »