Oro, éditeur de plateforme digitale pour le B2B, accompagne Maison&Objet (Société SAFI), le salon international de la décoration, du design et de l’art de vivre, pour déployer une stratégie digitale innovante visant à proposer une approche omnicanale aux marques et aux visiteurs : digitaliser les ventes lors et à l’issue du salon, proposer une marketplace et donner la possibilité de créer des sites e-commerce B2B en marque blanche. La nécessité de s’appuyer sur un seul back-office pour piloter ces projets s’est donc positionnée comme une priorité.

Cette initiative qui s’inscrit dans un contexte de transformation digitale pour le salon vise à accroître toujours plus la qualité de l’offre proposée. De fait, les marques pourront alors s’appuyer sur une plateforme BtoB omnicanale au service de leur croissance et offrir et délivrer une expérience unique combinant physique et digital.

C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres a été lancé pour sélectionner un éditeur expert qui pourrait répondre de bout en bout à ce projet ambitieux et à plusieurs facettes (Marketplace B2B, usine à sites B2B en marque blanche etc.) et que Oro a été choisi. L’intégrateur Agence Dn’D et les cabinets de conseil Zetrace et Keley consulting sont aussi intervenus sur le projet en proximité avec les équipes Oro.

D’ores et déjà, la partie e-shop B2B a été lancée avec succès fin janvier 2023 en s’appuyant sur la plateforme e-commerce OroCommerce. Pour permettre au projet de devenir rapidement un succès opérationnel, un plan marketing d’activation pour la promotion des marques a aussi été mis en place et génère de premiers résultats satisfaisants et prometteurs. L’expérience délivrée a en effet permis de séduire l’ensemble des parties prenantes.

La marketplace MOM (Maison&Objet and More) a été lancée d’un point de vue technique en Avril 2023 et va permettre la prise de commande pour prospecter et initier des courants d’affaires tout au long de l’année.

Grâce à ce nouveau dispositif, Maison&Objet se positionne donc comme un précurseur sur son marché et ambitionne de réaliser d’ici 4 ans 25% de son CA sur le digital. Enfin, il sera possible de proposer une expérience unique à 360° sur plusieurs canaux de vente : physique, mais également digital grâce aux nouveaux outils proposés.