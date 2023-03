Gordon Moore, le co-fondateur d’Intel, vient de décéder vendredi dernier – à l’âge de 94 ans – dans son domicile à Hawaï.

Pionnier de la Silicon Valley, il est à l’origine de la « loi de Moore », une prédiction économique plus qu’une théorie scientifique. En effet, il déclare en 1965 que le nombre de composants d’un circuit intégré doublera chaque année et qu’il en sera ainsi pendant au moins une décennie. Cette notion est baptisée ‘loi de Moore’. Dix ans plus tard, il revoit ses prévisions à la hausse en déclarant que le nombre de transistors présents sur une puce doublera désormais tous les deux ans.

Né à San Francisco en 1929, Gordon Moore est chimiste et physicien de formation. Il co-fonde Intel en 1968 et y occupe le poste de président exécutif dès la création de la société. En 1975, il en prend la présidence. Deux ans plus tard, il en devient le PDG. En 1987, il passe finalement le relais à Andy Grove.

Gordon Moore consacre les dernières années de sa vie à la philanthropie, notamment via la Gordon and Betty Moore Foundation, pour la promotion de la science, les soins de santé et la préservation du patrimoine naturel et culturel de la région de San Francisco.

Selon Pat Gelsinger, l’actuel PDG d’Intel, Gordon Moore était un visionnaire. « Ma carrière et une grande partie de ma vie ont pris forme dans les possibilités alimentées par le leadership de Gordon à la tête d’Intel et c’est avec humilité que j’ai l’honneur et la responsabilité de perpétuer son héritage », déclare-t-il dans un communiqué.