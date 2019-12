Linkedin vient de publier son Top 15 des métiers les plus recherchés en France. Sans surprise, une grande partie de ces métiers est liée à l’IT. « Plus de 42% des talents exerçant un de ces métiers émergents travaillent dans le secteur des services informatiques, des logiciels et de l’internet », peut-on lire. Et cette tendance risque de s’installer dans la durée, comme en témoigne l’énorme bond en avant du secteur de la sécurité informatique et réseau avec 63% de talents en plus par rapport à l’année dernière. Autre enseignement, une grande partie des postes offerts sont liés à la protection des données et au RGPD. Le délégué à la protection des données se classe même en première position des métiers les plus recherchés.

Autre constat de l’étude : 81% des professions émergentes (tous secteurs confondus) sont exercées par des hommes. Les domaines où la disparité est la moins importante sont le marketing et la publicité (62% d’hommes contre 38% de femmes), ainsi que le conseil en gestion (66% d’hommes contre 34% de femmes). Comme on le voit, les nouvelles technologies sont loin d’être le laboratoire de la parité.

Bien sûr, Paris et sa région dominent. La capitale regroupe en effet près de 75% des offres d’emploi. Strasbourg, Marseille, Rennes, Nantes et Bordeaux (où Microsoft a ouvert une école spécialisée dans l’IA) misent également sur les métiers émergents. La pression qui pèse sur ces derniers oblige les entreprises à ne pas se cantonner aux ressortissants nationaux. « Ces postes à forte demande attirent notamment des professionnels venus de Tunisie, du Maroc, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada », constate Linkedin.

Si l’on s’en tient exclusivement aux métiers liés à l’IT, ainsi qu’on l’a vu celui de délégué à la protection des données domine largement. Les postes offerts ont d’ailleurs été multipliés par 16 au cours des quatre dernières années. La plus forte demande provient de la région parisienne et de Lyon. Les talents recrutés sont principalement des juristes, des conseillers juridiques, des avocats mais aussi des informaticiens.

En deuxième position sur la liste, figure l’ingénieur en intelligence artificielle, un métier principalement occupé par d’anciens data scientists, ingénieurs de recherches, ingénieurs logiciel ou ingénieurs recherche et développement. La demande émane principalement de la capitale, comme c’est le cas aussi pour les Consumer Success Specialists. Ces postes d’assistance à la clientèle nécessitent à la fois des compétences interpersonnelles et des compétences techniques, ils sont généralement occupés par d’anciens chefs de projets, account manager et spécialistes en développement commercial.

La cinquième place sur l’inventaire est occupée par le Community Manager, un métier qui exige lui aussi d’importantes qualités relationnelles. On trouve parmi ces professionnels d’anciens responsables communication, chefs de projets, conseillers commerciaux et spécialiste en communication.

En France pas moins de 1.170 fuites de données ont été signalées en 2018. Rien d’étonnant donc à ce que les spécialistes de la cybersécurité apparaisse dans le palmarès des professions émergentes de 2020 dressée par Linkedin. Les demandes affluent de Paris mais aussi de Toulouse et de Chambéry.

Paris, Nice, Lyon, Toulouse et Lille sont demandeurs d’ingénieurs DevOps, les chefs d’orchestre de l’infrastructure informatique dont la mission consiste à superviser les publications de code. La base de recrutement est donc constituée de spécialistes du logiciel ou des systèmes informatiques.

A l’heure où les données sont devenues les ressources les plus précieuses des organisations, les ingénieurs data, les data scientists, les consultants data et les développeurs big data sont demandés dans tout l’Hexagone. Ils figurent donc eux aussi parmi les métiers les plus recherchés pour 2020.