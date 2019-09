Soutenu depuis 2016 par le fonds d’investissement Keensight Capital, Linkbynet vient de réaliser une nouvelle acquisition après celles de Treeptik en 2017, Securiview en 2018 et Objectif Libre au début de cette année. Il s’agit de Data Essential, une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans le conseil et l’intégration de solutions cloud (public comme privé). Ses experts sur les technologies K8S, Elasticsearch, VMware SDDC ou encore GCP sont spécialisés en design d’architectures et dans leur mise en œuvre.

Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Data Essential est notre première acquisition internationale et nous sommes ravis d’accueillir Jonathan et ses équipes dans la famille Linkbynet. Avec ses compétences en intégration end-to-end de technologies de pointe, du conseil à la réalisation, Data Essential a réussi à appréhender au mieux les besoins et enjeux de grandes entreprises du secteur de la banque, finance et assurances. Grâce à eux nous marquons notre présence sur le bassin Benelux, où de nombreux clients nous attendent déjà, à la suite de l’ouverture cet été d’une antenne en Belgique », explique dans un communiqué Stéphane Aisenberg, co-fondateur et PDG de Linkbynet.

Avec l’intégration de Data Essential, l’effectif du pôle conseil de l’entreprise, constitué en 2017, devrait dépasser les 100 collaborateurs début 2020.

Le fondateur de Data Essential, Jonathan Basse, intègre l’actionnariat de Linkbynet.