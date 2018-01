Après avoir réalisé en septembre dernier sa première acquisition depuis sa levée de 50 millions d’euros auprès du fonds Keensight Capital en août 2016, Linkbynet poursuit ses emplettes. L’infogéreur et hébergeur cloud vient en effet d’acquérir le spécialiste de la sécurité des systèmes d’information Securiview, renforçant ainsi l’un de ses quatre piliers stratégiques en plus du cloud, du logiciel et du DevOps. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Parmi nos clients, nous comptons de grands groupes français du CAC 40, mais également de solides références à l’international. Nous pourrons désormais leur faire bénéficier de l’ensemble des services de sécurité proposés par Securiview », se félicite dans un communiqué Julien Trassard, directeur associé chez Linkbynet.

Précurseur sur les services de sécurité managées (MSSP), Securiview opère depuis sa création en 2006 un SOC (Security Operating Center), qui assure la supervision des systèmes d’information, depuis la couche réseau jusqu’aux logiciels présents sur les postes de travail, pour se protéger des cyberattaques. La société propose également des services autour de la sécurité opérationnelle (SecOps). Outre la certification ISO 27001 décernée à son SOC, elle a obtenu la qualification PASSI (Prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information) délivrée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) début 2017 et poursuit sa démarche afin d’obtenir les qualifications PRIS (Prestataire de réponse à incidents de sécurité) et PDIS (Prestataire de détection d’incidents de sécurité).

Au-delà d’un projet industriel, la dimension humaine et les valeurs sociales qui constituent l’ADN des deux entreprises ont été le moteur de ce rapprochement explique Julien Trassard. « L’acquisition de Securiview est également une aventure humaine. Nous partageons de nombreuses valeurs où l’humain est placé au cœur des préoccupations de nos deux entreprises. »

Le fondateur de Securiview, Stéphane Dahan, et le management de la société conservent la direction de l’équipe existante et intègrent l’actionnariat ainsi que le conseil d’administration de Linkbynet.