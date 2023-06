ITS Integra, opérateur et infogérant multi-Cloud ultra-sécurisé, répond aux attentes de PULSALYS au travers d’une infrastructure IT robuste et adaptée à ses attentes et spécificités.

Créé en décembre 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) sous le statut de Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT), l’accélérateur et incubateur PULSALYS est devenu en quelques années l’acteur de la Deep Tech sur Lyon et Saint-Étienne. Fédérant les innovations de rupture issues de laboratoires de recherche et le monde de l’entrepreneuriat, PULSALYS accompagne des dizaines de startups et contribue à l’attractivité et au développement du territoire.

Pour mener à bien ses missions, PULSALYS devait s’appuyer sur un SI performant et hautement sécurisé. L’infrastructure, les applications et les données sont considérées comme stratégiques ce qui a poussé la Direction à chercher un prestataire spécialisé capable d’accompagner les besoins pouvant évoluer au fil du temps.

Après étude des offres du marché, PULSALYS a choisi ITS Integra pour prendre en charge ces aspects et gérer un parc de 20 serveurs sur lesquels sont hébergés des applications métiers, bases de données, sites web et intranet. Il s’agit donc d’un pan central du SI qui se doit de rester en tout temps sécurisé et en conditions opérationnelles. ITS Integra est également en charge du volet VPN nomade utilisé par les collaborateurs de PULSALYS.

« ITS Integra se positionne comme un partenaire de confiance sur lequel nous pouvons compter en toute circonstance. Leur expertise métier et la disponibilité de leurs différentes équipes sont des points clés qui nous permettent de pouvoir collaborer efficacement et sur le long terme. Notre relation est donc simple, professionnelle et efficace. » Christophe VERGER, Administrateur Systèmes et Réseaux chez PULSALYS

Soucieux d’offrir à l’ensemble de ses parties prenantes une sécurisation de haut niveau, PULSALYS a plus récemment souscrit à la solution de SOC entièrement managée par ITS Integra, appelée SOC Trust.

Celle-ci permet de détecter des comportements anormaux, même via des signaux faibles, et donc de pouvoir agir proactivement en cas de tentative de cyberattaque. Particulièrement pertinent pour se protéger contre les menaces inconnues (« Zero day »), ce dispositif a d’ores et déjà permis à PULSALYS d’éviter une attaque et de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être impacté. Satisfait de la collaboration, l’accélérateur et incubateur étudie d’éventuels nouveaux projets qui pourraient être menés avec ITS Integra, au service de l’innovation pour booster la compétitivité dans de nombreux domaines (cleantech, santé, chimie, numérique, social, etc.).