L’intelligence artificielle pourrait être utilisée au quotidien dans les bureaux d’ici deux ans environ, selon le cabinet Gartner.

« Les logiciels d’IA vont agir davantage comme des collaborateurs que comme des outils. Le lieu de travail numérique entre dans l’ère de l’IA quotidienne », déclare Adam Preset, analyste chez Gartner. « L’IA de tous les jours deviendra plus sophistiquée, passant de services capables de trier et résumer des ‘chats’ et des messages électroniques à des services peuvont rédiger un rapport contenant des conseils ».

Cette prévision de Gartner va dans le sens des géants américains du numérique qui demandent à leurs investisseurs de tempérer leurs attentes en matière de retour sur investissement dans ce domaine, à l’instar de Microsoft ou Google.

« Les géants du cloud investissent massivement dans l’IA malgré des délais de monétisation », constate Christian Frank, directeur technologique chez S&P Global ratings, dans un communiqué. « Les dépenses d’investissement combinées de Microsoft, Alphabet et Meta ont augmenté de 60% d’une année sur l’autre ».

Pour l’heure, contrairement aux attentes des directions, les salarié·e·s estiment que les logiciels d’intelligence artificielle (IA) n’augmentent pas la productivité dans l’entreprise, selon une enquête menée par l’Upwork Research Institute. 77% affirment que l’IA les a rendus moins productifs tout en augmentant leur charge de travail.