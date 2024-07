Contrairement aux attentes des directions, les salarié·e·s estiment que les logiciels d’intelligence artificielle (IA) n’augmentent pas la productivité dans l’entreprise, selon une enquête menée par l’Upwork Research Institute. 77% affirment que l’IA les a rendus moins productifs tout en augmentant leur charge de travail.

L’enquête révèle notamment que les directions demandent à leurs employé·e·s d’augmenter leur rendement grâce à l’IA (37%), d’élargir leur éventail de compétences (35%), d’assumer plus de responsabilités (30%), de revenir davantage au bureau (27%), de travailler plus efficacement (26%) et plus longtemps (20%). « 40% des employé·e·s estiment que leur entreprise leur en demande trop en matière d’IA », résume une porte-parole de l’Upwork Research Institute.

« 71% sont épuisé·e·s et près des deux tiers (65%) déclarent avoir du mal à faire face aux exigences croissantes de leur employeur », selon l’enquête.

65% des travailleur·se·s estiment que l’apprentissage automatique pourrait théoriquement les rendre plus productif·ve·s mais 47% utilisant effectivement des outils d’IA avouent ne pas savoir comment réaliser les gains de productivité escomptés par leur direction. 39% déclarent passer plus de temps au travail qu’auparavant pour vérifier ou modérer du contenu généré par de l’IA. 23% investissent de leur temps personnel pour apprendre à utiliser ces nouveaux outils.

Bref, les directions surestiment l’état de préparation des employé·e·s à l’adoption de l’intelligence artificielle. 37% des dirigeant·e·s estiment que leur personnel est compétent et à l’aise avec l’usage de l’IA mais 17% des employé·e·s seulement sont du même avis.

Si 96% des dirigeant·e·s affirment que l’IA améliore la productivité, un quart seulement de ces personnes mettent en place des formations à ces outils dans leur entreprise. Autrement dit, l’IA semble encourager la pensée magique au sein des directions.

Méthodologie :

L’Upwork Research Institute a recueilli les réponses de 2.500 personnes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada utilisant un ordinateur dans le cadre de leur emploi. La moitié des personnes interrogées étaient des cadres supérieur·e·s.