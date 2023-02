A l’image d’autres géants du secteur, Lexmark cherche à réduire l’impact carbone de ses produits. « C’est l’innovation responsable », explique Etienne Maraval, directeur marketing Europe du Sud chez Lexmark. « [Nous lançons] une nouvelle gamme de produits remanufacturés, elle sera présentée au salon IT Partners [2023] ». L’année 2023 devrait permettre au constructeur d’accélérer sur ce sujet et d’accompagner ses partenaires sur le segment du numérique responsable.

Le responsable reconnaît avoir passé une année 2022 pleine de défis, marquée par une baisse du marché de l’impression au premier semestre et une reprise au second. Etienne Maraval reconnait que la situation a été compliquée pour les revendeurs. Cependant, pour ce dernier, pouvoir commercialiser des services reste une bonne solution. « Nos produits sont conçus pour durer au moins 7 ans et au-delà. Nous avons conçu des offres de services spéciales à destination de nos partenaires pour accroître la durée de vie des équipements en place chez le client », précise Etienne Maraval.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Lexmark