La pandémie de covid-19 et le passage au télétravail et à la formation en ligne, ce n’est une surprise pour personne, boostent les ventes de PC. Pour le quatrième trimestre, IDC table sur une croissance de 18,2% en glissement annuel, suivie d’une croissance de 1,4% en 2021. Les ventes sont tirées par les PC portables dont les livraisons devraient croître de 26,4% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre et de 3,2% en 2021. En revanche, le marché du desktop poursuivra son déclin. Au-delà de 2021, le cabinet s’attend à ce que les expéditions de PC finissent par ralentir et même enregistrer une baisse.

« L’élan du marché des PC a été pour le moins impressionnant », constate dans un communiqué Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC. « Plus tôt cette année, on s’attendait à une bosse de six mois pour l’industrie, mais lorsque nous examinons le pipeline de la chaîne d’approvisionnement jusqu’en 2021, il est clair que la poussée a plus de ressources. » L’impact du marché de l’éducation est évident. « L’arriéré dans l’éducation reste important et de nombreux districts scolaires dans le monde font tout ce qu’ils peuvent pour sécuriser leurs stocks. De leur côté, les consommateurs semblent acheter toutes les gammes d’ordinateurs portables, depuis les systèmes d’entrée de gamme jusqu’aux machines de jeu haut de gamme. Il est important de noter que tout cela se produit à un moment où les ventes d’autres catégories d’appareils comme les smartphones, les moniteurs, les téléviseurs et les consoles de jeux se développent également », note l’analyste qui y voit un changement clair des dépenses des consommateurs.

Les tablettes bénéficient également de ce changement dû au confinement. IDC s’attend à ce que leurs expéditions augmentent de 10% cette année comparé à 2019. L’intérêt se focalise sur les tablettes détachables, particulièrement sur la gamme iPad d’Apple.