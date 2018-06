Voilà qui ne va pas faire baisser les prix des composants de sitôt. Si l’on en croit Digitimes, le marché mondial des semi-conducteurs a engrangé 17 milliards de dollars au premier trimestre. C’est 12% de plus qu’au trimestre précédent et 30% de plus qu’un an auparavant. Le seul mois de mars a généré 7,8 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 59% sur un an et un record sans précédent. Pour fournir ces chiffres, le quotidien d’informations IT taiwanais s’appuie sur Semi, une association industrielle mondiale au service de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie IT. Conjointement avec la Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), Semi a recueilli les statistiques mensuelles de 95 fabricants mondiaux.

C’est la Chine qui enregistre la plus forte croissance, les facturations grimpant de 49% à 2,64 milliards de dollars, détrônant ainsi Taiwan qui était jusqu’alors le second marché mondial et qui se voit relégué à la troisième place avec des ventes de 2,27 milliards de dollars. La Corée du Sud conserve de loin la première place, les ventes y atteignant 6,26 milliards de dollars.