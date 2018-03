Le baromètre semestriel de conjoncture publié par Cinov-IT – la chambre professionnelle des TPE, PME et indépendants du numérique – devient trimestriel. Présenté à l’occasion d’IT-Partners, ce nouvel outil réalisé en partenariat avec le salon par Formitel, un cabinet spécialisé dans les questionnaires interactifs, permet de découvrir les grandes tendances du moment en interrogeant un panel constitué d’adhérents du Cinov-IT et de membres d’IT Partners. Deux indicateurs, « Passé » et « Avenir » sont calculés sur une échelle de 0% à 100%, 50% étant le seuil à partir duquel les avis peuvent être considérés comme optimistes.

Dans la première livraison du baromètre, l’indicateur « Passé » affiche 56% et celui sur l’avenir 60%. La trésorerie, le chiffre d’affaires et les marges constituant les trois points faibles du tableau.

Si toutes les régions affichent des indicateurs positifs, des différences importantes subsistent toutefois entre elles, révélant mêmes quelques surprises. Ainsi, avec 54% de confiance, l’Ile de France est la région la moins positive, les plus optimistes étant le Grand-Est (75%), l’Occitanie (64%) et les Hauts-de-France (64%), cette dernière affichant par ailleurs la plus grande différence entre « Passé » et « Avenir ».

Si l’on s’en tient à la taille des entreprises, on constate que la confiance grandit en fonction de leurs effectifs, les plus optimistes étant celles occupant plus de 100 personnes.

La première édition comportait deux questions d’actualité : la première sur l’intelligence artificielle et la seconde sur le RGPD. Il ressort de la première que pour une grande majorité des entreprises (65%), l’IA est favorable au développement et créatrice d’emploi. Un petit tiers (30%) des répondants ont un avis contraire et 5% d’entre eux estiment qu’il s’agit d’une mode passagère. Concernant le RGPD, près des ¾ des professionnels participants (74%) estiment que très peu d’entreprises seront prêtes lors de son entrée en application le 25 mai prochain. Voilà qui n’est pas une surprise.