Le rachat de Pivotal par VMware pour 2,7 milliards de dollars pourrait se traduire par des licenciements chez l’éditeur de plateformes cloud rapporte CRN qui s’appuie sur une lettre ouverte, signée par plus de 200 salariés de l’entreprise, adressée aux dirigeants de VMware. Les signataires ont découvert qu’au moins 150 postes seraient supprimés après l’opération Une grande partie de ces licenciements concernerait l’entité Pivotal Workplace Operations, chargée d’intégrer les nouveaux collaborateurs, de maintenir la culture d’entreprise, de gérer les établissements et d’organiser des événements. VMware prévoit de sous-traiter ces activités.

« Vous semblez vouloir écarter sans raison particulière des collaborateurs essentiels dans le développement de l’entreprise. Ce n’est pas correct, cela ne marchera pas et ce n’est pas aimable », expliquent les signataires. « Nous comprenons que les fusions sont des opérations complexes et que la perfection est impossible. Toutefois, la décision de reconsidérer Workplace Operations révèle une lacune cruciale dans la compréhension de ce qu’est l’organisation de Pivotal par VMware et dans la compréhension par VMware de nos besoins en tant que spécialistes. Au-delà de notre inquiétude concernant votre approche fonctionnelle, il est important que vous compreniez l’impact de cette décision sur le moral de vos employés. »

VMware a déclaré à CRN que les deux sociétés travaillaient ensemble pour s’assurer que l’entité résultant de l’acquisition serait « structurée de manière à assurer le succès ». « Nous sommes impatients d’accueillir les membres de l’équipe Pivotal au sein de VMware et de commencer les efforts d’intégration dès la clôture de l’opération. Nous sommes ravis de combiner la plateforme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d’infrastructure de VMware pour aider les clients à créer, exécuter et gérer des applications modernes. »