Lenovo est rattrapé à son tour par le retournement du marché du PC. Si sa rentabilité est en amélioration d’une année sur l’autre pour le 10e trimestre consécutif, ses revenus diminuent. Pour son second trimestre fiscal clos fin septembre, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 17,1 milliards de dollars en baisse de 4% (mais +3% à taux de change constant). Le bénéfice net progresse de 6% à 541 millions de dollars.

L’Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les activités PC, Tablettes et smartphones, voit ses revenus chuter de 7% d’une année sur l’autre à 13,7 milliards de dollars. Lenovo reste leader du marché du PC sur le trimestre avec une part de marché de 22,8% selon IDC. Il domine aussi le segment professionnel, qui représente 65% des revenus de la division. Ce positionnement permet à IDG de maintenir une rentabilité de 7,4% contre 7,6% un an plus tôt.

Les services informatiques du groupe (SSG) progressent de 26% d’une année sur l’autre à 1,7 milliards de dollars, portés par une forte demande sur les activités DaaS et services managés. La marge opérationnelle de la division s’élève à 21,4% contre 20,9% un an plus tôt.

Avec la demande toujours soutenue des entreprises et des opérateurs de services cloud, les revenus de la division Solutions d’infrastructure (ISG) sont en hausse de 33% à 2,6 milliards de dollars. Lenovo souligne que les ventes de solutions de stockage et Edge ont bondi respectivement de 115% et 297% d’une année sur l’autre. La marge opérationnelle de la division est faible (1,4%) mais elle se redresse et permet de dégager un bénéfice d’exploitation de 36 millions de dollars.

La montée en puissance de SSG et d’ISG permet en tout cas à Lenovo d’accélérer sa diversification. Les activités non PC représentent désormais plus de 37% du chiffre d’affaires total du Groupe.

« Malgré un contexte mondial difficile, Lenovo affiche une fois de plus de solides résultats. Ils prouvent que notre planification stratégique, notre résilience opérationnelle et nos investissements constants dans des moteurs de croissance diversifiés nous ont parfaitement préparés à ces temps difficiles », commente dans un communiqué Yuanqing Yang, PDG de Lenovo.