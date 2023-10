Le géant français des télécoms Orange a publié des résultats en ligne avec ses attentes au troisième trimestre. La faiblesse du marché domestique, dont les revenus sont en recul de 0,5% sur un an, est compensé par le dynamisme de la zone Afrique et Moyen-Orient en hausse de plus de 12%. Sur l’ensemble de ses marchés, l’opérateur enregistre un chiffre d’affaires en progression de 1,8% à 10,9 milliards d’euros.

Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL), qui est son indicateur clé de rentabilité, ressort en hausse de 1,4% à 3,5 milliards d’euros.

Au niveau commercial, Orange enregistre une légère progression à 11,9 millions du nombre de clients convergents sur l’ensemble du Groupe (+1,0 %). La fuite de clients suite aux hausses de prix n’est pas totalement endiguée avec une baisse de 2,9% sur les services fixes, avec 44,8M d’accès. Mais les accès très haut débit passent à 16M, en hausse de 12,8%. Un redressement s’opère sur les services mobile qui progressent de 4,2% avec 250M d’accès.

Sur le marché Entreprises, le déclin des activités historiques Voix et Données est compensé par croissance des revenus des Services IT & intégration en hausse de 9,3% (après +8,8% au T2 et +7,1% au S1). Orange Business poursuit ainsi son redressement avec des revenus en hausse de 0,6%.

« Dans un contexte mondial instable, nous apportons une nouvelle fois la preuve de notre capacité à exécuter notre plan stratégique « Lead the future », ce qui nous conforte dans l’atteinte de nos ambitions pour 2025 », commente dans un communiqué Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange.