La rémunération des grands dirigeants américains a connu une progression vertigineuse en 2023. C’est ce qui ressort d’une étude menée conjointement par Equilar et Associated Press, analysant depuis 14 ans la rémunération des PDG des sociétés du S&P 500. L’année dernière leur rémunération médiane a augmenté de près de 13% pour atteindre 16,3 millions de dollars.

En tête du classement, le PDG de Broadcom Hock Tan se distingue avec une rémunération à 9 chiffres atteignant 161,8 millions de dollars. C’est plus du double que les 63,2 millions de dollars perçus par le PDG d’Apple Tim Cook, en troisième position. Les patrons du secteur de la technologie sont bien représentés dans le top 10 comme le montre le tableau ci-dessous.

La hausse de la rémunération médiane en 2023 est bien plus conséquente qu’en 2022, où elle avait augmenté de 0,9%. Les auteurs de l’étude l’expliquent par la solidité de l’économie américaine, qui a favorisé l’envolée de 24% du S&P 500 en 2023. Or les attributions d’actions ont représenté environ 70% de la rémunération totale des dirigeants. Leur valeur médiane a augmenté de plus de 10% pour atteindre 9,4 millions de dollars de rémunération, contribuant fortement à l’augmentation globale.

Dans le même temps, la hausse moyenne des salariés du privé aux États-Unis a augmenté de 4,1% et de 5,2% pour les salariés des entreprises du S&P 500. Malgré cette hausse, la moitié des PDG interrogés dans l’enquête gagnaient au moins 196 fois ce que gagnait l’employé moyen de leur entreprise. Un chiffre en augmentation puisque l’année précédente, il fallait à ces mêmes salariés travailler 185 ans pour égaler la rémunération de leur patron.

Associated Press rappelle qu’en raison des critères de sélection d’autres PDG parmi les mieux payés n’apparaissent pas dans les résultats. C’est le cas notamment de Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, qui avec une rémunération de 151,4 M$, aurait été classé bon deuxième derrière le PDG de Broadcom. Reste aussi à voir comment évolueront dans le temps la valorisation des actions attribuées aux dirigeants et qui sont souvent conditionnées à l’atteinte d’objectifs. Elon Musk bataille pour faire valider lors de la prochaine Assemblée Générale de Tesla un programme d’actions approuvé en 2018 et récemment évalué à 44,9 milliards de dollars.