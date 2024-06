Eurofiber poursuit une croissance performante en 2023 : le chiffre d’affaires a progressé de 14 % atteignant 279M€.

Juin 2024 – En 2023, le groupe Eurofiber a réalisé un chiffre d’affaires de 279 millions d’euros, en hausse de 14 % par rapport à 2022 (245 M€). Cette croissance a été réalisée sur l’ensemble de nos marchés.

En 2023, Eurofiber a poursuivi le déploiement de son réseau de fibre optique à un rythme sans précédent, comme en témoignent les 134 millions d’euros d’investissements en capital dans le réseau, dont 85 % proviennent directement des commandes de nos nouveaux clients et de nos clients actuels.

Faits marquants 2023

Eurofiber a terminé l’installation du nouveau réseau numérique de LVNL (L’Organisme de contrôle aérien aux Pays-Bas) dans les aéroports d’Amsterdam-Schiphol, Rotterdam-La Haye, Maastricht, Eelde et Lelystad.

Avec la nouvelle infrastructure à fibre optique, le trafic aérien peut être géré et surveillé sur plusieurs aéroports à partir de la centrale de contrôle du trafic aérien de Schiphol, qui est une infrastructure d’une importance cruciale.

Eurofiber a procédé l’acquisition d’Appliwave et Avelia. Dans la continuité de ses acquisitions précédentes, Eurofiber continue ainsi à renforcer sa position sur le marché français.

Eurofiber Cloud Infra a été mandaté par PinkRoccade aux Pays-Bas pour réaliser un nouvel environnement de cloud privé pour l’écosystème applicatif iBurgerzaken, utilisé par les municipalités pour fournir des services aux citoyens.

En octobre 2023, Eurofiber a reçu l’approbation du SBTi (Science-Based Target Initiative) pour ses objectifs de réduction de son empreinte carbone. L’approbation officielle des objectifs SBT engage Eurofiber à diminuer de 90 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 d’ici 2030, et à diminuer de 30 % nos émissions du scope 3 par rapport à l’année de référence 2021.

Eurofiber et Colt Technologies ont annoncé un partenariat stratégique. Le nouveau partenariat formalise et étend la relation entre les deux sociétés, et renforce les capacités des deux sociétés à offrir à leurs clients l’agilité et la flexibilité dont ils ont besoin pour réussir dans l’économie numérique d’aujourd’hui.

2024



Au Mobile World Congress 2024 à Barcelone (février), Eurofiber et Nokia ont annoncé un partenariat pour fournir des services de réseau mobile privé (MPN). Cette étape marque l’élargissement de l’infrastructure numérique ouverte d’Eurofiber – sur son propre réseau de fibre optique propriétaire – pour y inclure des services mobiles privés. Le nouveau service permet aux entreprises et aux institutions d’améliorer davantage leur efficacité. Également connue sous le nom de « 5G privée » – le MPN fournit un réseau ultra-sécurisé avec sa propre fréquence dédiée.

Eurofiber a racheté les parts détenues par Vattenfall Wärme Berlin AG dans leur coentreprise, Vattenfall Eurofiber, la transformant en filiale à part entière d’Eurofiber. La société, désormais rebaptisée Eurofiber Berlin, vise à fournir un accès par fibre optique à plus de 500 000 ménages et entreprises de la capitale allemande.

Dans le cadre d’un consortium, Eurofiber et son partenaire Q*Bird ont réussi à construire la première connexion Internet quantique évolutive au monde, dans le port de Rotterdam. Un prototype a démontré que l’utilisation de la technologie quantique sécurise les informations sensibles en bloquant tout accès non autorisé. À l’avenir, ce nouveau système de communication pourrait améliorer la sécurité des dizaines de milliers de navires qui accostent au port chaque année et protéger davantage les flux économiques contre la menace des ordinateurs quantiques.

En mai 2024, Eurofiber Pays-Bas a reçu la médaille de platine EcoVadis, la plus haute distinction en matière de durabilité. En atteignant ce haut niveau de reconnaissance avec ses initiatives RSE, Eurofiber a atteint le top 1 % des entreprises les plus performantes, sur un total de 130 000 notées par EcoVadis dans le monde.