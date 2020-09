Comme chaque année à la rentrée, le cabinet de recrutement PageGroup France (anciennement Michael Page France) publie son étude sur les rémunérations de l’année suivante. Relativement épargné par a crise sanitaire comparé à d’autres, le secteur informatique a prouvé son indispensabilité, moteur de sa croissance. future « Dans le sillage de l’e-commerce, les experts du digital mais aussi de la logistique ont pu tirer leur épingle du jeu. Pour assurer le bon fonctionnement des sites de vente en ligne et leur sécurisation, les professionnels de l’IT ont été une fois de plus largement sollicités », constate Isabelle Bastide, présidente de PageGroup France. Comme d’autres, le secteur IT devrait par ailleurs profiter de la réactivation progressive de recrutements lancés début 2020, puis suspendus au cœur de la crise, ainsi que des difficultés de recrutement qui persistent pour certains métiers.

Chez les jeunes diplômés, les techniciens & administrateurs, développeurs et chefs de projets constituent le Top 3 des métiers les plus recherchés. Toutes expériences confondues, les techniciens support, chefs de projets, administrateurs systèmes et réseaux, développeurs et ingénieurs data sont les profils les plus sollicités.

Ces profils ne sont toutefois pas systématiquement ceux qui bénéficient des meilleures rémunérations. Ces dernières sont réservées aux ingénieurs responsables systèmes/réseaux (35 à 90 K€/an), aux ingénieurs sécurité/responsables sécurité des systèmes d’informations (38 à 120 K€/an), aux service delivery managers (45 à 90 K€/an), aux data engineers/data scientists/data analysts (35 à 80 K€/an), aux responsables support/helpdesk (40 à 80 K€/an), aux architectes techniques (65 à 110 K€/an), aux architectes logiciels (65 à 110 K€/an), aux auditeurs IT/responsable audit IT (38 à 90 K€/an), aux architectes d’entreprise (70 à plus de 85 K€/an) et aux ingénieurs sécurité/responsables sécurité des systèmes d’information (38 à 120 K€/an).

Bien entendu les fonctions de direction restent très bien rémunérées, en revanche elles ne progressent que peu. Les responsables/directeurs informatique sont en bas du tableau avec un salaire de 70 à 100 K€. Les mieux payés sont assurément les DSI (90 à 250 K€), cependant les postes sont rares. On trouve ensuite les directeurs de la sécurité des systèmes d’information (100 à 200 K€). Les directeurs du digital/de la transformation numérique, les directeurs data, les directeurs des études et les directeurs des infrastructures et de la production partagent quant à eux la même fourchette de salaire (80 à 150 K€).

Notons que toutes ces rémunérations concernent la région parisienne. Les écarts de rémunération constatés dans les autres régions tournent autour de 10% mais peuvent dans certains cas atteindre 18%. « Ces écarts sont à pondérer en fonction des années d’expérience demandées pour le poste, du secteur d’activité et de la taille de l’entreprise », prévient le cabinet de recrutement.