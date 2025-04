Apple a affrété au moins six avions remplis de 100 tonnes d’iPhones chacun depuis l’Inde vers les Etats-Unis afin d’éviter les nouveaux droits de douane de l’administration Trump, selon l’agence Reuters. Cela équivaut à 1,5 million de smartphones environ. Apple aurait même négocié une réduction du temps de passage en douane de trente heures à six heures avec les autorités aéroportuaires indiennes à l’aéroport international de Chennai.

Pour rappel, la firme de Cupertino s’appuie majoritairement sur des fabricants en Chine. Ceux-ci produisent près de 80% des iPhones vendus aux Etats-Unis, selon Counterpoint Research. Or, la Chine a été frappée de droits de douane de 145% et l’Inde de 26% la semaine dernière. Depuis, Donald Trump est revenu sur sa décision : il a décidé d’exempter temporairement de surtaxes les smartphones et les ordinateurs en provenance de Chine. Une taxe de 20% reste néanmoins appliquée. Les autres pays voient l’augmentation des droits de douane américains suspendue pour 90 jours.

La volonté d’Apple de produire davantage d’iPhones en Inde ne date pas d’hier. Depuis que la pandémie de Covid-19 a perturbé ses chaînes d’approvisionnement en Chine, le géant américain a indiqué vouloir « atténuer les risques géopolitiques sur l’efficacité de l’approvisionnement en créant des sites de production en dehors de la Chine ». Les mesures de confinement pendant la pandémie et les tensions politiques et commerciales grandissantes entre Washington et Pékin l’ont poussé à accélérer dans ce sens.