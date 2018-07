Un fabricant chinois de PC de plus sur le continent européen. Xiaomi, qui commercialise déjà smartphones et accessoires sur le Vieux Continent, ajoute à présent un PC à son catalogue. Le Xiaomi MI Air13,3 est officiellement lancé en Espagne mais devrait faire son arrivée dans l’Hexagone d’ici moins de 6 mois estiment nos confrères de 01Net

On peut toutefois déjà le commander sur le site Gearbox qui livre en France mais avec une version Windows 10 en chinois (on peut cependant installer la version française du système d’exploitation en récupérant la clé de la version chinoise pré-installée), un chargeur de batterie qui demande un adaptateur européen et un clavier Qwerty. Au menu : un écran FHD de 13,3 pouces, un processeur Intel Core i5-7200U dual core 2,5 GHz ( jusqu’à 3,1GHz ), une carte graphique NVIDIA GeForce MX150, un capteur d’empreintes digitales, un disque dur SSD de 256Go, le WiFi 2,4 GHz / 5 GHz double, le tout pour 1,31 kg.

GearBox propose ce laptop au prix très avantageux de 613,20 euros en vente flash et au prix normal de 999,28 euros. On est donc en dessous du prix de vente d’un Apple MacBook Air. Mais les machines sont-elles comparables ?