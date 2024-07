Et si l’attrait des nouveaux PC de Microsoft n’était pas dans leurs encore très hypothétiques cas d’usage IA ? Une fois n’est vraiment pas coutume, le site IFixIt salue l’intelligence de conception des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 et l’effort très net pour rendre ces appareils plus réparables et donc plus durables.

Le premier Surface Laptop avait, à l’époque, hérité d’une note de réparabilité terrifiante de « 0/10 » ! Mais que de progrès réalisés !

« Le Surface Laptop 7 est un appareil étonnamment facile à réparer, presque l’antithèse du Surface Laptop original » s’enthousiasme ainsi le site référence dans ce domaine, IFixit. Et d’ajouter, « Il convient de souligner que la plupart des composants sont accessibles sans qu’il soit nécessaire de retirer des couches supplémentaires. Besoin de remplacer la batterie ? Pas de problème, il suffit de quelques vis et d’un support. Et si vous devez nettoyer le ventilateur ? Rien de plus simple. Il suffit de retirer le câble Surflink et de desserrer trois vis » expliquent les experts.

Idem pour la « Surface Pro 11 ». Certes, une tablette est toujours plus intégrée et compliquée à démonter, ne serait-ce que parce que l’écran n’est jamais simple à désassembler. Mais on retrouve la même volonté de réparabilité avec par exemple un accès simplifié au disque SSD pour le changer à volonté. Un soin du détail salué par les techniciens d’IFixIt : « Une remarque sur le câble Surflink : les deux vis qui maintiennent le port en place ne sont pas magnétiques. C’est un petit détail, mais il sera apprécié par tous ceux qui ont déjà eu à réassembler un composant magnétique et à faire face à la frustration de devoir maintenir une vis en place avec une pince à épiler pour éviter qu’elle ne vole vers l’aimant juste à côté. »

Chose encore jamais vu chez Microsoft et d’une manière générale extrêmement rare dans l’univers de la high-tech nomade, les deux nouveaux « Copilot+ PC » du constructeur obtienne l’excellente note de réparabilité de « 8/10 » !

Elle s’explique par une vraie volonté de Microsoft de soigner la réparabilité de ses machines, une initiative qui s’inscrit dans ses efforts d’améliorer son empreinte carbone et celle de ses PC. Jugez plutôt :

– Microsoft a déjà publié en accès libre les « Service Guides » des Surface Laptop 7 et Surface Pro 11.

– Remplacer la batterie et le SSD de ces appareils est une opération triviale sur les deux machines ce qui augmente leur durée de vie considérablement.

– Chaque élément de ces machines est tatoué d’un petit code-barre qui une fois flashé renvoie vers un guide de désassemblage et de remplacement.

– Des petits marquages (Wayfinder markings) indiquent ce qu’est l’élément et le nombre de vis qui l’assemblent au châssis ainsi que le type de tournevis à utiliser.

Des petites choses simples qui font toute la différence et qui démontrent une salutaire volonté de rendre nos équipements numériques plus faciles à réparer.

Microsoft aimerait que l’IA soit le vrai moteur de vente et de séduction de ses nouveaux « Copilot+ PC ». Mais au final, leur véritable attrait semble ailleurs : leur niveau de réparabilité, leur excellente autonomie et surtout l’excellente performance de ces machines en mode batterie ! Des arguments qui font immédiatement mouche, bien plus que les hypothétiques apps IA qui doivent à l’avenir transformer notre quotidien.