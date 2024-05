Le réparateur américain iFixit met fin à son partenariat de deux ans avec le géant sud-coréen de l’électronique à la fin mai.

Au départ, l’entente était fondée sur le principe que Samsung mettrait à disposition d’iFixit des pièces de rechange pour ses téléphones tandis qu’iFixit fournirait des outils et du savoir-faire pour les installer. Il était entendu que des ateliers de réparation indépendants pourraient également obtenir ces pièces de rechange et réparer les appareils Samsung en panne.

« Nous avons décidé de mettre fin à notre partenariat avec Samsung. Malgré d’énormes efforts, l’approche de Samsung en matière de réparabilité ne correspond pas à notre mission », explique iFixit dans un communiqué. « Nous avons rencontré de constants obstacles qui nous ont fait douter de l’engagement de Samsung à rendre la réparation plus accessible ».

iFixit a été déçu du coût élevé et de la faible quantité de pièces détachées délivrées par Samsung. Kyle Wiens, le directeur général d’iFixit, a constaté que les réparations devenaient si onéreuses que les utilisateur·rice·s préféraient acheter un nouveau téléphone plutôt que de réparer l’existant. En outre, il estime que Samsung n’a pas fait assez d’efforts pour améliorer la réparabilité lors de la conception de nouveaux modèles : les composants des téléphones restent collés les uns aux autres.

Enfin, les ateliers de réparation indépendants ont été obligés de signer un contrat avec Samsung, à l’insu d’iFixit. Pour participer au programme et recevoir des pièces de rechange, les clauses exigeaient que les ateliers communiquent à Samsung les coordonnées des client·e·s, les détails de l’appareil, une description de la réparation à effectuer mais aussi d’avertir Samsung de la présence éventuelle de composants non officiels dans les appareils amenés en réparation.

« Nous avons demandé à plusieurs reprises à Samsung de partager le contenu de ce contrat avec les fournisseurs de services de réparation indépendants et Samsung a refusé de le partager avec nous », déclare Kyle Wiens au Register. « Leur refus d’être totalement francs avec nous a été un facteur important dans notre décision de cesser de travailler directement avec eux ».

iFixit continuera de vendre des composants et des kits de réparation pour les appareils Samsung, y compris des pièces d’origine et tierces, mais ne travaillera plus en direct avec la société sud-coréenne. Par ailleurs, les client·e·s ne seront plus restreint·e·s à l’achat de sept pièces détachées par trimestre.