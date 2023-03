Les gros titres sur les licenciements dans le secteur de la technologie sont trompeurs. Certes, les grandes entreprises technologiques sont nombreuses à recourir aux suppressions de postes actuellement mais la majeure partie des licenciements ne touche pas les informaticien·ne·s, selon le media ARN.

« La plupart des personnes touchées par les licenciements occupent des fonctions commerciales plutôt que techniques », affirme Mbula Schoen, analyste chez Gartner. « La pénurie de talents persiste dans le domaine de la technologie ». L’analyste constate également que, dans les grandes entreprises de l’IT à l’origine des 10 licenciements les plus importants de ces derniers mois, le nombre d’embauches dans les métiers techniques continue de dépasser largement celui des licenciements. « La plupart des réductions d’effectifs sont le fait de sociétés cotées en bourse qui cherchent à soutenir le cours de leurs actions et à satisfaire le désir des actionnaires de réduire les dépenses ».

Pendant la pandémie de Covid-19, les projets de numérisation ont explosé et des entreprises sont passées précipitamment à la vente et aux services en ligne. Chez Amazon, les effectifs ont doublé entre 2020 et 2022 alors que son chiffre d’affaires n’a augmenté que de 30% au cours de cette période.

« Face aux coûts de main-d’œuvre résultant de l’expansion rapide de ces deux dernières années, de nombreuses entreprises technologiques ressentent aujourd’hui le besoin de réduire leurs coûts opérationnels », écrit Fiona Mark, analyste chez Forrester, dans un post de blog.

La vice-présidente de la recherche au sein du groupe HR, Talent, and Learning Strategies d’IDC, Lisa Rowan, estime que les informaticien·ne·s licencié·e·s sont réembauché·e·s ailleurs très rapidement.

Le cabinet d’études Gartner s’attend à ce que la demande en talents technologiques dépasse largement l’offre jusqu’en 2026 au moins. Dans une enquête réalisée en novembre et décembre 2022, 86% des DSI ont déclaré être confrontés à une concurrence accrue pour les candidat·e·s qualifié·e·s et 73% s’inquiètent de l’attrition des talents informatiques. « Il est très risqué de licencier des personnes occupant des postes très demandés. Le premier critère de réduction des effectifs doit être de se demander s’il est vraiment possible de se passer de ces fonctions sur une période allant de 12 à 18 mois. »