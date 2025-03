Les dépenses consacrées à la technologie de l’Internet des objets (IoT) dans la région Europe, Afrique et Moyen Orient (EMEA) devraient augmenter de 11% par an en moyenne au cours des quatre prochaines années, selon le cabinet d’études IDC. Elles pourraient atteindre 283 milliards de dollars d’ici 2028. Le matériel représentera la principale catégorie de dépenses sur la période, tandis que les services provisionnés liés aux infrastructure et aux télécommunications devraient connaitre la plus forte croissance.

Le cabinet d’études suit désormais l’évolution du marché sur 27 secteurs industriels. Il estime que la vente au détail et le secteur public seront les plus porteurs en 2025. L’analyse vidéo est un cas d’utilisation transversal, qui représente à lui seul de 8% du marché total, avec des domaines d’application comme la sécurité et l’analyse commerciale.

Au niveau géographique, l’Europe de l’Ouest devrait faire la course en tête avec une croissance moyenne de 11,2% contre 10,3% pour le Moyen-Orient et l’Afrique et 9,4% pour l’Europe centrale et orientale. Sa croissance accélérera en 2025 car « l’adoption des réseaux 5G, les progrès de l’informatique Edge et le traitement des données alimenté par l’IA entraînent des améliorations significatives dans l’infrastructure et les capacités de l’IoT », souligne le cabinet d’études.

« Cette évolution souligne l’engagement de la région à tirer parti des technologies de pointe pour stimuler l’innovation et l’efficacité, créant un environnement plus connecté et intelligent. L’impact potentiel sur les entreprises est profond », estime Alexandra Rotaru, analyste chez IDC.

La région EMEA représente environ le tiers des dépenses mondiales en IoT. Un taux qui monte à 75% en ajoutant la Chine et les Etats-Unis.