« Nous vivons avec le client serveur, le web, le mobile, le cloud. Mais ce que nous verrons à l’avenir ira encore plus loin », a expliqué Satya Nadella aux 16.000 partenaires présent à la grand-messe Inspire qui leur est destinée. C’est ce que rapporte CRN qui évoque cinq sujets clés développés par le CEO de Microsoft.

Le premier est celui du cloud intelligent et de la périphérie intelligente (intelligent edge) qui constituent la nouvelle frontière informatique. C’est selon le CEO de l’éditeur, le plus important changement de paradigme jamais enregistré, touchant l’espace de travail, les applications d’entreprise, les infrastructures et le traitement des données, tous secteurs qui seront infusés par l’intelligence artificielle. « Nous évoluons vers cette expérience centrée sur l’utilisateur. Cela signifie d’une certaine manière qu’il faut dissocier l’expérience des devices ».

Autre thème abordé par Satya Nadella : Azure. « L’informatique doit aller bien au-delà du datacenter. Où il y a de la data, l’informatique doit migrer vers la data. C’est pourquoi nous emmenons Azure vers Azure Stack, Azure IoT Edge, Azure Sphere. C’est une structure informatique distribuée, omniprésente, un modèle de programmation piloté par les événements, sans serveur, qui vous permet d’écrire une application qui fonctionne vraiment à travers tout cela. »

Evoquant l’intelligence artificielle, le dirigeant a expliqué que Microsoft avait pour objectif de démocratiser l’IA grâce à un outillage spécifique, associé à l’expérience, les compétences et les services des partenaires. Il s’agit pour l’éditeur d’être capable de transformer n’importe quel secteur d’activité en secteur « AI first », qu’il s’agisse du commerce de détail, du secteur de la santé ou de l’agriculture. « Nous devons nous assurer que les clients puissent apporter leurs données dans un environnement sécurisé, préservant la vie privée, et les traiter en utilisant les capacités de l’IA afin de les rentabiliser », a indiqué Satya Nadella.

Ce dernier a également expliqué comment la suite Microsoft 365 avait révolutionné sa méthode de travail, Teams facilitant la collaboration avec son cercle de proches collaborateurs, et son assistant virtuel Cortana lui rappelant les engagements qu’il avait pris mais qui n’étaient pas indiqués sur son emploi du temps.

Le dirigeant a enfin indiqué comment Dynamic 365 était devenu un produit à très forte croissance (+65% sur les trois derniers trimestres) que les partenaires avaient intérêt à promouvoir, tout comme ils devaient encourager l’utilisation de Power BI, la suite d’outil d’analyse marketing, « un des outils qui changent la culture de l’entreprise en attirant l’attention sur les indicateurs avancés plutôt que sur les indicateurs retardés ».