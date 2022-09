Par Laurent Vella, Directeur Général chez Avelia, groupe Septeo

Finies les lignes téléphoniques traditionnelles : place à la téléphonie sur IP. Autrement appelée VoIP, ou téléphonie hébergée, cette technologie séduit de plus en plus d’entreprises. Et pour cause : dans un monde où les télécommunications sont omniprésentes au quotidien, la VoIP apporte des réponses parfaitement adaptées à nos usages contemporains (nouveaux usages, mobilité…). Réduction des coûts, meilleure qualité de services, simplification de l’expérience utilisateur… les avantages de la VoIP sont nombreux. Voici donc 6 bonnes raisons d’adopter la téléphonie hébergée d’Avelia.

La VoIP, qu’est-ce que c’est ?

VoIP est l’acronyme de Voice over Internet Protocol. Cette technologie consiste à véhiculer des données parlées par internet. La voix ne passe plus par les fils de cuivre du réseau téléphonique traditionnel analogique, mais par un réseau IP. Les flux de voix sont numérisés en données informatiques et envoyés sur internet sous forme de « paquets ».

La fin du réseau téléphonique historique

De moins en moins utilisé et compliqué à entretenir, le réseau téléphonique historique, le RTC (Réseau téléphonique commuté) a déjà laissé place à la VoIP. Fin 2018, la commercialisation du RTC a pris fin pour les particuliers. Depuis le 15 novembre 2019, les entreprises ne peuvent plus, elles non plus, souscrire de lignes téléphoniques analogiques. À partir de 2023, les lignes RTC cesseront progressivement de fonctionner. Autrement dit : la VoIP sera la norme.

Raison n° 1 : la téléphonie sur IP s’adapte aux nouveaux usages

La téléphonie sur IP est particulièrement recommandée pour notre utilisation quotidienne du téléphone et d’internet. C’est l’avantage des communications unifiées : une seule et même solution pour des services multiples.

Le travail collaboratif

Grâce à la téléphonie hébergée, vous pouvez créer des groupes d’appels, enregistrer des conversations et visualiser l’état de présence de vos collègues. La messagerie instantanéeintégrée ainsi que l’accès à l’annuaire de l’entreprise facilitent les échanges et la réactivité de chaque collaborateur.

L’expérience utilisateur

Avec la VoIP, il n’a jamais été aussi simple de communiquer !

Les fonctionnalités de téléphonie sur internet sont synchronisées sur tous vos appareils : smartphones, ordinateurs et tablettes.

sur tous vos appareils : smartphones, ordinateurs et tablettes. Ils bénéficient du clic-to-call , qui permet de lancer un appel vers un mobile ou un fixe directement depuis n’importe lequel de vos devices.

, qui permet de lancer un appel vers un mobile ou un fixe directement depuis n’importe lequel de vos devices. Grâce à la convergence fixe-mobile, finie la charge du transfert d’appel de votre poste fixe vers votre téléphone portable ! Vous disposez d’un numéro unique, qui transfère automatiquement les appels sur votre smartphone.

Gain de temps et de productivité

En unifiant les communications d’appels téléphoniques, messagerie instantanée, mais aussi livechat et visioconférence, la VoIP vous fait gagner un temps précieux et vous permet d’être plus efficaces. Vos fax et messages vocaux sont automatiquement transférés sur votre messagerie électronique : plus de temps perdu à interroger votre boîte vocale !

Raison n° 2 : la VoIP répond aux besoins de mobilité

La force de la voix sur IP est qu’elle s’adapte à nos modes de vie nomades. Vous êtes en RDV à l’extérieur ? Vous travaillez depuis l’étranger ? Vous êtes en télétravail ? Avec la VoIP, vous accédez à tous vos services en illimité (audio et visioconférences, clic-to-call, messagerie instantanée, convergence fixe-mobile, gestionnaire de présence, groupes d’appels…)n’importe où, sur tous vos appareils, et à tout moment. Le tout à un coût très avantageux par rapport aux autres solutions du marché.

Raison n° 3 : la téléphonie sur IP est simple et flexible

La VoIP est rapide à installer. Intuitive, elle a été pensée pour garantir confort et efficacité. Flexible, elle est également compatible avec la grande majorité des téléphones IP du marché et s’adapte en temps réel à l’activité de votre entreprise.

Raison n° 4 : la téléphonie sur IP est directement intégrée dans les solutions métiers

Il est possible d’intégrer sa solution de téléphonie sur IP dans sa solution logicielle métier. Ainsi,sur une seule et même plateforme centralisée, retrouvez toutes les informations de vos clients, prenez les appels, faites des renvois… toutes les fonctionnalités d’un standard téléphonique sont à votre disposition.

Raison n° 5 : la VoIP dans le Cloud, une solution sans investissement matériel ni financier

Aucune installation de matériel n’est nécessaire pour faire fonctionner la solution de voix sur IP, ni aucun n’investissement financier demandé : vous payez simplement un forfait qui évolue en fonction de vos besoins. La mise en production est immédiate pour une solution et opérationnelle dans les plus brefs délais.

Raison n° 6 : la téléphonie sur IP permet une réduction des coûts

Plus besoin de payer pour activer un transfert d’appel ou ajouter la ligne téléphonique d’un nouveau collaborateur ! La VoIP intègre un ensemble de fonctionnalités permettant d’améliorer la qualité des services et des communications en entreprise, sans surcoût. Seul un abonnement est nécessaire pour téléphoner en illimité et bénéficier de ses nombreux avantages. Vous bénéficiez donc d’une réduction des coûts et d’une visibilité sur vos factures sur le long terme.