C’est une plateforme hyperconvergée qui connaît un succès foudroyant auprès des partenaires outre-Atlantique. Son nom ? Diamanti. Destinée aux applications conteneurisées, elle est commercialisée exclusivement par le channel depuis les débuts de la startup en 2014.

Alors qu’il n’existait jusqu’à ce jour aucun programme partenaire officiel, la jeune pousse de San Jose a multiplié les ventes, essentiellement auprès des entreprises internationales disposant d’équipes DevOps importantes. C’est ce qu’a déclaré le patron du channel de l’entreprise, Bill Cordero à CRN. Ayant pris ses fonctions en janvier dernier après avoir travaillé dans onze startups au cours de sa carrière, parmi lesquelles Rubrik, le vice-président de Diamanti, a indiqué à nos confrères qu’il n’avait jamais vu une croissance aussi rapide en matière de vente indirecte. « Le portefeuille de grands partenaires que nous avons à ce stade est tout à fait unique », a-t-il insisté. Selon lui, la raison en est que presque toutes les entreprises cherchent à transformer leur infrastructure informatique avec des conteneurs mais qu’il est difficile de « bricoler » l’infrastructure sur site pour réussir l’essai, et que le cloud n’est pas toujours la bonne alternative.

Pour lui, Diamanti est la seule société à vendre une appliance spécialement conçue, fournie avec Kubernetes, Docker Community Edition, et un plan de contrôle pour gérer les déploiements de conteneurs. Les plateformes fonctionnent sur du bare metal afin d’optimiser leur efficacité et de réaliser des économies. « Tout le monde cherche un moyen d’entrer dans l’univers des conteneurs, mais c’est tellement complexe et enchevêtré. Fournir une solution à votre utilisateur final peut s’avérer prohibitif », a indiqué le responsable à CRN.

Avec le lancement la semaine dernière du programme Diamanti Edge, iBill Cordero espère attirer des fournisseurs de solutions cherchant à accélérer la transformation numérique en s’appuyant sur les conteneurs, mais compte aussi séduire des partenaires plus petits, notamment des intégrateurs régionaux. Il affirme que les nouveaux partenaires trouveront en Diamanti un partenaire attrayant, en raison de la taille des transactions, de la rapidité des cycles de vente et des marges confortables offertes.