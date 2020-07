Xerox a surpris les investisseurs avec un bénéfice supérieur aux attentes et un chiffre d’affaires en dessous des prévisions. Au cours du deuxième trimestre la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars, en deçà du 1,54 milliard de dollars attendu par Wall Street. En revanche, le bénéfice atteint 27 millions de dollars, soit 0,15 dollar par action alors que les analystes s’attendaient à une perte de 0,03 dollar. Le bénéfice GAAP par action s’établit à 0,11 dollar.

« Je suis fier de nos employés qui ont fait le nécessaire pendant cette perturbation sans précédent pour soutenir notre entreprise et nos clients, en particulier ceux qui fournissent des services essentiels. Alors que la plupart de nos marchés ont été totalement ou partiellement fermés au cours du trimestre, la discipline financière de notre équipe nous a permis de générer un bénéfice par action et un flux de trésorerie positifs tout en continuant d’investir dans des domaines clés de croissance », a déclaré John Visentin, vice-président et CEO de Xerox dans un communiqué. « Personne ne peut contrôler ou prédire avec précision ce qui se passera ensuite. Nous avons modélisé de nombreux scénarios pour garantir la flexibilité, quelle que soit l’impact de la pandémie sur les activités mondiales », a-t-il ajouté. Le spécialiste de l’impression ne fournit donc pas de prévisions pour le trimestre en cours.

Depuis le début de l’année, les actions Xerox affichent une baisse de 55%.

Nous sommes loin de l’époque où la firme de Norwalk dans le Connecticut entendait faire main basse sur HP.