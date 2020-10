Contrairement à d’autres, Microsoft ne dit pas non au télétravail. La firme de Redmond a ainsi adopté un système hybride où les salariés dont les fonctions le permettent pourront travailler à domicile, en restant en deçà de la moitié de la semaine. Révélée par The Verge, cette information a été confirmée par la société vendredi.

« Nous reconnaissons que certains salariés doivent être sur place et que certains postes et activités sont mieux adaptés au télétravail que d’autres. Cependant, pour la plupart des fonctions, nous considérons le télétravail à temps partiel (moins de 50%) comme désormais standard – en assumant la synchronisation avec le manager et l’équipe », explique la directrice des ressources humaines Kathleen Hogan sur le blog de la société. « La flexibilité des horaires de travail est désormais considérée comme la norme pour la plupart des postes. Bien que le temps partiel continue d’être soumis à l’approbation du manager, nos souhaits consistent à faciliter un dialogue ouvert à ce sujet entre le manager et un salarié. »

Pour les salariés souhaitant changer de domicile (y compris déménager à l’étranger), les managers peuvent discuter et aborder des sujets tels que les exigences du poste, le salaire, les impôts ou le remboursement des frais. Selon la DRH, l’objectif de Microsoft est d’aider les employés « à planifier leur avenir ».

« Bien que nous ayons indiqué que nous allions remettre en question des hypothèses bien ancrées et chercher à être à la pointe de ce qui est possible de faire en tirant parti de la technologie, nous avons également indiqué que nous ne nous engageons pas à faire travailler chaque employé de n’importe où, car nous pensons qu’il y a de la valeur à être ensemble sur le lieu de travail », prévient toutefois Kathleen Hogan.

Au mois de juillet, l’éditeur avait annoncé qu’il étendait son option de travail à domicile jusqu’au 19 janvier 2021. Il avait ajouté que sa « stratégie de lieu de travail hybride » serait revue à mesure que la pandémie de Covid-19 se poursuivrait.