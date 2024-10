Alphabet a publié des résultats solides pour son troisième trimestre 2024 et largement dépassé les attentes des analystes sur l’ensemble de ses activités. Le géant technologique a enregistré un chiffre d’affaires de 88,3 Md$ en hausse de 15% sur un an. Wall Street tablait sur 86,3 Md$ par crainte d’un ralentissement des revenus publicitaires.

Les bénéfices ont explosé de 34% pour atteindre 26,3 Md$. Le bénéfice par action s’établit à 2,12$ contre 1,55$ un an plus tôt, en progression de 37%, bien au haut dessus des 1,85$ visés par les analystes.

Les revenus de Google Services ont progressé de 13% à 76,5 Md$, portés notamment par les bons résultats de la recherche en ligne (49,3 Md$, +12,3%) et de Youtube (8,9 Md$, +12%).

La meilleure performance vient toutefois de la division cloud, dont le chiffre d’affaires a grimpé de 35% à 11,35 Md$, contre un consensus de 10,86 Md$. Par ailleurs la marge de l’activité est passée de 11% à 17% entre le deuxième et le troisième trimestre.

« Dans le domaine du cloud, nos solutions d’intelligence artificielle (IA) permettent de favoriser une adoption plus profonde des produits par les clients existants, d’attirer de nouveaux clients et de remporter des contrats plus importants », s’est réjouit le directeur général d’Alphabet Sundar Pichai.

Les dépenses d’investissement d’Alphabet se sont élevées à 13,1 Md$ au troisième trimestre, soit une hausse de 62 %. L’entreprise prévoit de les augmenter encore en 2025 mais elle entend aussi utiliser l’IA comme un outil pour optimiser ses coûts.