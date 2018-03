Difficile de savoir comment se dessinera l’avenir pour Dell Technologies, tant les derniers résultats financiers de la société sont contrastés, pour ne pas dire mitigés. A l’issue du quatrième trimestre de son exercice 2018 décalé clos le 2 février dernier, le chiffre d’affaires atteint 21,94 milliards de dollars, en croissance de 9% sur un an, mais en net recul par rapport aux progressions enregistrées au cours des trimestres précédents. Avec 5,14 milliards de dollars, les revenus des services sont en hausse de 5%. De son côté, le chiffre d’affaires produits grimpe de 11% à 16,80 milliards de dollars. Si l’on s’intéresse aux différentes entités du groupe, on s’aperçoit que le Client Solutions Group, qui rassemble les PC professionnels et grand public, affiche une croissance de 8% à 10,59 milliards de dollars, tandis que l’Infrastructure Solutions Group qui regroupe les serveurs et réseaux ainsi que le stockage voit ses revenus progresser de 5% pour atteindre 8,81 milliards de dollars. Si les serveurs et réseaux enregistrent une croissance de 27%, le stockage affiche en revanche un recul de 11% pour atteindre 4,24 milliards de dollars, contre 4,78 milliards de dollars un an plus tôt. Gênant quand on sait qu’EMC a coûté 67 milliards de dollars. Gênant aussi quand on sait que le marché du stockage est en pleine croissance. Heureusement, cette baisse est en partie compensée par la progression de VMware. La filiale d’EMC enregistre en effet une croissance de 20% et affiche 2,33 milliards de dollars de revenus.

L’autre caillou dans la chaussure de Michael Dell est l’endettement de sa société. Si la perte opérationnelle est divisée par 5 à 321 millions de dollars, grevée par les intérêts et les remboursements la perte nette bondit en revanche de 117% pour atteindre 511 millions de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires grimpe de 28% à 78,66 milliards de dollars, dont 58,80 milliards de produits (+21%) et 19,86 milliards de dollars de services. Les ventes de PC représentent 39,46 milliards de dollars (+7%), les serveurs et réseaux 15,40 milliards de dollars (+20%) et le stockage 15,25 milliards de dollars (+71%). VMware voit ses revenus bondir de 14% à 7,93 milliards de dollars. La perte opérationnelle augmente de 2% à 3,33 milliards de dollars, tandis que la perte nette fait un bond de 123% pour s’établir à 3,73 milliards de dollars.

Rappelons que Dell étudiait récemment la possibilité d’un retour en bourse, notamment au travers d’une fusion inversée avec VMware. Un conseil d’administration de la société devait se réunir le mois dernier pour prendre sa décision. Depuis, c’est le silence radio.