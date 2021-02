L’éditeur Betoobe accélère et lance une campagne de recrutement de grande envergure pour accompagner sa forte croissance en France. Les postes sont proposés au siège de l’éditeur dans la région marseillaise et pour certains en France en Télétravail.

Betoobe est éditeur d’une plateforme permettant de gérer l’intégralité du cycle de vie des flottes mobiles. En 2020, Betoobe a réalisé une croissance de plus de 300 % malgré le contexte de crise sanitaire qui a profondément ébranlé les capacités d’investissement des entreprises. Dans ce contexte, Betoobe a signé de nombreux nouveaux projets et prévoit de poursuivre sa croissance de l’ordre de 200 % en 2021. BetooBe va désormais réinvestir ses bénéfices pour faire évoluer sa solution et mener à bien de nouveaux projets.

L’éditeur souhaite donc étoffer ses équipes techniques, support et commerciales. En rejoignant Betoobe, les futurs collaborateurs intégreront une société dynamique qui positionne les valeurs d’innovation, d’expertise et d’excellence opérationnelle au centre de sa stratégie. Betoobe s’attachera à leur proposer un cadre de travail bienveillant où ils pourront acquérir en continu de nouvelles compétences et évoluer dans un environnement dynamique.

Présentation de quelques postes ouverts chez Betoobe :

– Support Technique : technicien (ne) support à St Rémy de Provence (13) et Salon de Provence (13) (plusieurs postes)

– Business Developer (Siège ,Toulouse, Lyon, Paris)

– Chef (fe) de Projet (s) (Siège)

La description des postes est disponible à l’adresse suivante : https://betoobe.fr/recrutement/

Sébastien REVERDY chez Betoobe « Nous sommes fiers et heureux de lancer cette campagne de recrutement de grande envergure qui va nous permettre de continuer à développer notre projet d’entreprise. Nous souhaitons recruter des talents qui désirent nous accompagner dans notre développement et évoluer dans une startup qui souhaite faire grandir ses équipes, clients et partenaires. Betoobe est l’une des rares entreprises à permettre de travailler dans ces conditions pour le compte de clients toujours en recherche d’innovation et de solutions leur permettant de positionner la mobilité comme un axe clé de leur croissance à long terme. »