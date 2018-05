« Dans un contexte de profonde transformation » Avenir Télécom fait l’impasse sur ses résultats du troisième trimestre et décide de publier en une seule fois le chiffre d’affaires de son exercice 2017-2018 (clos le 31 mars dernier). Pour cela il nous faudra attendre le 21 juin.

Rappelons qu’au cours du premier semestre (avril à septembre) de son exercice, la société a généré un chiffre d’affaires de 29,8 millions d’euros (+15%) et un bénéfice net de 28,2 millions d’euros, contre une perte nette de 2,3 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Ce retour à la profitabilité était toutefois dû essentiellement à l’abandon par les principaux créanciers de 27,4 millions d’euros, correspondant à 76,5% des dettes du distributeur marseillais. Ces créanciers obtenaient en contrepartie le versement de 8,6 millions d’euros en août dernier et le paiement du reste du passif sur 10 ans avec des annuités progressives.

En attendant de connaître la véritable trajectoire de l’entreprise depuis la validation en juillet de son plan de continuation par le tribunal de commerce de Marseille, nous devons nous contenter d’un bref bilan d’activités.

L’exercice 2017-2018, rappelle un communiqué, a été marqué par un recentrage autour de la conception, du développement et de la distribution de téléphones mobiles (feature phones et smartphones) et d’accessoires (chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d’écrans, coques renforcées) sous licence exclusive Energizer. Dans le cadre de ce partenariat – désormais étendu au marché nord-américain pour les mobiles et les cartes mémoire -, dont les premiers fruits ont été dévoilé à Barcelone en février dernier à l’occasion du Mobile World Congress 2018, Avenir Telecom propose, outre une gamme de téléphones mobiles, environ 600 références d’accessoires (chargeurs, connectiques, cartes mémoires, clés USB, protections d’écrans et coques renforcées. Le distributeur annonce notamment un nouvelle génération de chargeurs aux standards sans fils Qi, ainsi que des chargeurs rapides PD (Power Delivery) et QC3.0 (Qualcomm Charge).

Ces produits sont commercialisés au travers d’un réseau de revendeurs couvrant 59 pays, dont 13 ont été ouverts au cours de l’exercice. Pour animer ce réseau de partenaires, Avenir Telecom indique qu’il a renforcé son équipe commerciale avec de nouveau profils. Dans un bon mois nous devrions en savoir plus.