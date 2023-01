La période des fêtes n’a été d’aucun soutien pour le marché des PC. Au contraire les expéditions mondiales ont plongé de 28,1% au 4e trimestre 2022 à 67,2 millions d’unités selon IDC, signant la pire performance de l’année. Il faut remonter au 4e trimestre 2018 pour retrouver un niveau aussi bas. Avec quatre trimestres consécutifs de baisse, l’année 2022 a été le reflet inverse de l’année record 2021. La baisse qui s’établit à 16,5% sur 12 mois fait plus qu’effacer les 14,8% de hausse de l’année précédente.

Avec 292,3 millions d’unités expédiés sur l’ensemble de l’année, le volume reste malgré tout supérieur aux niveaux d’avant la pandémie. Mais selon IDC, il n’y a pas d’amélioration à attendre à court terme alors que les utilisateurs sont désormais bien équipés et que l’économie mondiale se détériore. Pour ne rien arranger, les stocks excédentaires pèsent sur les prix de vente moyens. « Malgré les remises, la gestion des stocks de PC finis ainsi que de composants restera un problème clé au cours des prochains trimestres et pourrait affecter davantage les prix moyens », estime Jitesh Ubrani, analyste chez IDC.

IDC pense que des poches d’opportunités subsisteront cette année, notamment sur le segment entreprises avec la fin annoncée du support de Windows 10. Le cabinet d’études est plus optimiste pour l’après et « croit fermement que le marché a le potentiel de se redresser en 2024 ».

Au niveau des fournisseurs, seul Apple s’est maintenu dans le vert en 2022 avec une croissance de 2,5% de ses expéditions. Sa part de marché progresse logiquement de 8% à 9,8%. Les trois leaders Lenovo, HP et Dell, voient leurs expéditions chuter respectivement de -16,9%, -25,3% et -16,1%. Leur classement n’évolue pas avec des parts de marché respectives de 23,3%, 18,9% et 17%.