Le marché des appliances de sauvegarde spécialement conçues (PBBA) a grimpé de 32,6% sur un an en France au premier trimestre. Avec une part de 14,1% et 35,26 millions de dollars, il occupe la troisième place du marché de l’Europe de l’Ouest rapporte IDC. Il est devancé par l’Allemagne de l’Ouest, qui représente 30,0% de la valeur du marché et enregistre une croissance de 17,2% sur un an, et par le Royaume-Uni, qui conserve pratiquement sa part de marché à 26,1% et progresse d’à peine 0,2%

Pour l’ensemble de l’Europe de l’Ouest, la croissance est plutôt atone et s’établit à 0,6% pour atteindre une valeur de 250,05 millions de dollars.

En Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEMA), les ventes progressent de 14,1% en glissement annuel, pour atteindre 70,0 millions de dollars au début de la pandémie de Covid-15 dans la région.

Sur l’ensemble de la zone EMEA, les ventes augmentent de 3,3% en glissement annuel pour atteindre 320,1 millions de dollars. Parmi ces 320,1 millions de dollars, 307,5 millions de dollars concernent les expéditions de systèmes ouverts, ce qui représente une augmentation de 5,40% d’une année sur l’autre. À l’inverse, les ventes de systèmes mainframes chutent lourdement de 31,3% pour atteindre 12,6 millions de dollars.

« Les entreprises montrent une plus grande volonté de mettre à jour leurs technologies traditionnelles ou de troisième plateforme et sont désireuses de s’engager dans des projets de protection des données basés sur le cloud pour les aider à développer leur activité à l’ère de la transformation numérique », commente dans un communiqué Jimena Sisa, analyste principale de recherche, EMEA Storage Systems, chez IDC. « La crise actuelle obligera les entreprises européennes à envisager des options de cloud plus sérieusement. L’utilisation du cloud pour les tâches de protection des données peut les aider à surmonter les problème actuels tels que le manque d’accès physique aux centres de données pour gérer leurs données. »