Sopra Steria Next, le cabinet de conseil de l’ESN Sopra Steria, s’attend à une croissance exponentielle du marché de l’IA générative. D’après ses recherches, il passera d’environ 8 milliards de dollars en 2023 à plus de 100 milliards en 2028, soit un taux de croissance annuelle de 65%. En effet, si le marché a surtout profité jusqu’ici aux grands fournisseurs de Cloud et aux fabricants de processeurs graphiques comme Nvidia, il s’apprête à s’ouvrir bien plus largement.

« Notre étude montre que 2024 va marquer le début d’une montée en puissance exponentielle de la monétisation de l’IA générative avec de plus en plus de services vendus, à la fois par les grands acteurs de la Tech en extension de leurs offres actuelles et par une multitude de start-ups qui commence à émerger en ciblant des cas d’usage précis », explique Fabrice Asvazadourian, directeur général de Sopra Steria Next.

Pour le cabinet de conseil, le décollage commercial sera principalement porté par la mise en place de politiques et référentiels encadrant l’utilisation maîtrisée de la technologie, par la concurrence accrue entre les grands modèles généralistes et la montée en puissance de modèles LLM spécialisés permettant la prolifération d’applications ciblant des cas d’usage multiples.

Pour les grandes ESN comme Sopra Steria, l’IA s’annonce également comme un nouveau moteur de croissance et sa branche conseil se tient prête à accompagner les clients, profitant de l’étude pour livrer aux dirigeants ses recommandations pour une approche de déploiement progressive en trois phases.

Selon ses projections d’évolution des capacités et cas d’usages de l’IA générative, Sopra Steria Next anticipe qu’au cours des 18 prochains mois, l’usage des premières solutions du marché reste centré sur de l’assistance et du service aux utilisateurs sous leur supervision et amélioration. Les quatre domaines d’application qui semblent les plus matures pour le faire sont le marketing digital, le développement logiciel, le service client et la gestion des connaissances.

Sur les 18 mois suivants, le cabinet de conseil prévoit une accélération du déploiement à l’échelle, avec de premiers cas d’usage spécifiques à l’entreprise et exploitant leur masse de données propriétaires. Cette phase devrait s’accompagner d’une augmentation conséquente des investissements par les entreprises en compétences et en infrastructures GenAI.

Enfin, d’ici 3 à 4 ans, les modèles multimodaux généralistes optimisés et les modèles spécialisés devraient avoir suffisamment progressé pour commencer à s’appliquer à des processus métiers industriels quasi sans supervision, donnant naissance à une nouvelle vague d’automatisation.

Coté utilisateurs, Sopra Steria Next s’attend à ce que leur nombre double ou triple d’ici 2028 pour parvenir entre 400 et 600 millions, avec une part d’utilisateurs payants qui passeraient de 15% à près de 50% et qui rapporteraient en moyenne 30 à 40$ par mois.